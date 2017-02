« Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre », c’était la première sortie de Rudi Garcia après la défaite de son Olympique de Marseille vendredi à Saint-Symphorien (0-1). Présent en conférence de presse ce lundi en début d’après-midi, le technicien français n’était pas très heureux et est une nouvelle fois revenu sur cette frustrante défaite sur un coup franc de Yann Jouffre.

« La première chose c’est qu’on a perdu à Metz. Perdre à Metz chez le 19e de Ligue 1, c’est inadmissible. Nous avons fait une très mauvaise opération, les résultats du samedi nous sont favorables, mais ce sont les équipes derrière nous, moi ce qui m’intéresse ce sont celles devant nous. On a fait une très mauvaise opération puisque Saint-Etienne a battu Lyon (2-0). Les quatre premières places ce n’est pas pour nous. Si on a des ambitions européennes, on ne peut pas se permettre ça. », a ensuite expliqué l’ancien entraîneur de Lille et de l’AS Roma. En effet, l’OM est désormais distancé de trois points par les hommes de Christophe Galtier.

« Les joueurs n’ont aucune excuse sur cette défaite à Metz »

« Ce qui compte c’est mercredi, c’est Guingamp, contre un adversaire direct, il faut retrouver le chemin de la victoire. On ne peut pas être déterminé contre Guingamp parce qu’il faut se rattraper et contre Lyon et pas contre Metz. L’équipe n’a pas su se faire violence sur un match compliqué (...) On a plutôt bien défendu. Leur première situation c’est quand Erding rentre. Quand on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre. Tous les matches sont importants. À Metz aussi c’était important. On n’a pas le choix, il faut gagner mercredi », a poursuivi Garcia un brin énervé avant de lâcher encore un peu plus les chevaux.

« Je ne suis pas content d’avoir perdu. Je hais la défaite, ça ira mieux mercredi si on gagne. On met tout le monde devant ses responsabilités. Depuis la trêve, on pensait qu’en battant Montpellier de belle manière et en sortant Lyon on aurait de la continuité, non, ce n’est pas comme ça que ça marche. Les joueurs n’ont aucune excuse sur cette défaite à Metz. On devait gagner ou ne pas perdre », a-t-il conclu. Reste à savoir si ses joueurs ont entendu le message. Le rendez-vous est pris ce mercredi soir au Stade Orange Vélodrome à 21h00 contre l’En Avant Guingamp.