L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à vaincre la malédiction bordelaise. Incapable de s’imposer en terres girondines depuis 40 ans, le club phocéen a dû se contenter du match nul face aux hommes de Jocelyn Gourvennec (1-1). Un point qui permet tout de même à la bande de Rudi Garcia de rester cinquième du classement et d’avoir son destin entre ses mains dans la course à l’Europe. Mais si le soulagement prime, l’OM a bien failli vivre un cauchemar.

Dès la deuxième minute, les Olympiens ont en effet encaissé un but de Rolan qui a beaucoup fait parler. Sur une action côté droit, l’arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler une faute en faveur des Girondins. Les Marseillais se sont alors arrêtés de jouer, mais pas Malcom qui en a alors profité pour centrer pour le premier buteur de la rencontre, Diego Rolan. Une action polémique sur laquelle est revenu Rudi Garcia. « Non, je n’ai pas revu les images, mais on m’a dit effectivement que c’était une situation particulière. Ça arrive tout de suite. Ça nous a tendu dans le comportement, c’est que j’ai dit à la mi-temps. Il fallait rester calme et mettre la frustration dans le jeu. Ce qui a été fait ».

Payet critique l’arbitre

De leur côté, les joueurs marseillais se sont montrés un peu moins mesurés vis-à-vis de l’arbitre du match, Clément Turpin. « L’assistant lève le drapeau, l’agite, tout va vite. Je n’ai pas bien compris, mais j’ai rarement vu un tel fait de jeu. heureusement, nous avons su revenir, nous aurions même pu gagner en deuxième période », a confié Rod Fanni. Puis ce fut au tour de Maxime Lopez. « Sur le premier but, nous avons eu tort de nous arrêter, on s’est fait prendre en défaut par l’arbitre de touche, mais nous avons fait bloc pour égaliser. » Et si le tandem Fanni-Lopez n’a pas caché sa surprise, Dimitri Payet y est allé un peu plus fort, estimant que le résultat du match n’était pas logique.

« Non, pas du tout. Je pense qu’on doit partir avec la victoire ce soir. On a eu les occasions qu’il fallait. Avec ce but bizarre où il y en a un (l’arbitre de touche, ndlr) qui lève, l’autre qui ne siffle pas. Il faut qu’ils se mettent d’accord. On ne peut pas se tromper dans un match aussi important. On a eu le mérite de pouvoir revenir au score. On est déjà content de ça. (...) On est déjà content d’être devant Bordeaux. On a notre destin entre nos mains. Par rapport à ce qu’il s’est passé en première mi-temps, on a le mérite d’être revenu. » L’essentiel est donc assuré pour un OM qui aura maintenant à cœur de confirmer ce résultat le week-end prochain au Vélodrome face à Bastia.