Décidément, ces dimanches de l’année 2017 sont fameux pour les amateurs de football. Après Marseille-Monaco puis Lyon-Monaco, c’est autour du PSG de se coltiner, au Parc des Princes, l’armada offensive de Leonardo Jardim en prime time. Et on peut dire que c’est un match au sommet puisque l’AS Monaco est leader, le Paris Saint-Germain, troisième, et seulement trois points séparent ces deux équipes, c’est donc d’ores et déjà un tournant de la Ligue 1.

Si l’AS Monaco était amenée à l’emporter, les Asémistes compteraient six points d’avance à seize journées de la fin du championnat. En cas de victoire des Parisiens, eux, se replaceraient à hauteur de la tête de Ligue 1 après un mois de décembre très très compliqué. Quoi qu’il en soit, les deux entraîneurs devront bien choisir leurs joueurs et surtout leur tactique. Lors de la rencontre aller, à Louis II, les joueurs du club de la Principauté l’avaient emporté (3-1).

4-3-3 contre 4-4-2

Du côté du PSG, Unai Emery devrait aligner son habituel 4-3-3. Kévin Trapp, qui a repris la place d’Areola, gardera les buts et sera protégé par Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos et Thomas Meunier. Au milieu, Thiago Motta sera la pointe basse de cet entrejeu en triangle. À sa gauche, Blaise Matuidi et à sa droite ce sera Adrien Rabiot qui devrait prendre la place d’un Marco Verratti, touché au mollet. Enfin, Julian Draxler devrait tenir sa place sur l’aile gauche de l’attaque parisienne et il en sera de même pour Lucas à droite. Ces deux hommes seront chargés d’alimenter Edinson Cavani en bons ballons.

Du côté monégasque, le 4-4-2 habituel devrait aussi être de sortie. Leonardo Jardim titularisera bien évidemment Danijel Subasic dans les buts avec une ligne de quatre devant lui : Benjamin Mendy et Djibril Sidibé sur les flancs et une charnière centrale composée de Glik et de Jemerson. Une autre ligne de quatre au milieu. Thomas Lemar et Bernardo Silva animeront les ailes pendant que Fabinho et Tiémoué Bakayoko devront récupérer quelques ballons et transpercer l’entrejeu adverse. Enfin, devant aussi c’est du grand classique : Falcao, El Tigre, sera associé à Valère Germain pour une rencontre qui nous promet de faire des étincelles.