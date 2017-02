Cet hiver, le Paris Saint-Germain a décidé de dégraisser. Jesé Rodriguez a eu gain de cause et a pu rejoindre Las Palmas jusqu’au 30 juin 2017. Le jeune et prometteur Jonathan Ikoné a été cédé pendant six mois à Montpellier. Le club de la capitale avait poussé Jean-Kévin Augustin à en faire autant. Mais l’attaquant tricolore n’a pas souhaité quitter le PSG cet hiver. Quoi qu’il en soit, les joueurs prêtés par Paris espèrent tous retrouver du temps de jeu régulièrement. Espérons pour eux que cela se passe mieux que pour certains de leurs coéquipiers prêtés depuis six mois ou plus aux quatre coins de l’Europe et qui connaissent des expériences compliquées pour diverses raisons.

Gustavo Hebling (PEC Zwolle) : le club néerlandais aime décidément piocher au PSG. Cet hiver, il a fait signer Hervin Ongenda jusqu’en 2020, lui dont le contrat prenait fin en juin à Paris. En 2015, Zwolle a obtenu le prêt de deux ans de Gustavo Hebling. Depuis un an et demi, le jeune milieu brésilien, qui rappelons le n’a pas joué avec le PSG, n’a pas réussi à s’imposer. Lors de la première partie de saison, son temps de jeu a été de 311 minutes (6 matches). Surtout, il n’a plus joué de match officiel depuis le 18 septembre dernier ! Cet hiver, le joueur de 20 ans est rentré au Brésil afin de trouver un nouveau point de chute. Mais il n’a pas trouvé preneur comme l’a expliqué à Voetbal International Gerard Nijkamp, le directeur technique de Zwolle. « Il est parti pendant un mois. Mais il n’a pas pu trouver de club au Brésil (...) Ici, il doit prouver qu’il mérite sa place dans l’équipe première. Il ne peut pas retourner au PSG. Nous avons un accord jusqu’en juin 2017. D’ailleurs, il n’a pas de passeport pour jouer maintenant en France. Gustavo va devoir montrer ce dont il est capable à Zwolle ». Depuis lundi, il s’entraîne de nouveau à Zwolle qui s’est renforcé à son poste durant le mercato. Le calvaire continue pour Hebling.

Salvatore Sirigu (Osasuna) : en six mois, l’ancien gardien numéro un du Paris Saint-Germain a connu de multiples galères. Prêté au FC Séville, il n’a pas réussi à déloger Sergio Rico et n’a joué que trois rencontres toutes compétitions confondues avec les Andalous (268 minutes). Trop peu pour l’Italien qui ne voulait plus revivre la même situation qu’au PSG où il a été la doublure de Kevin Trapp pendant un an. Cet hiver, il a longtemps cherché un nouveau point de chute. De Nice à Cagliari, en passant par Chelsea, Sirigu a été annoncé un peu partout. Et il a finalement rejoint Osasuna durant le mois de janvier. Pour sa première avec son nouveau club, il a encaissé trois buts en 15 minutes. Le joueur âgé de 30 ans n’a pas su se montrer décisif lui qui est venu pour jouer mais aussi pour apporter son expérience à une formation classée dernière de Liga. La presse locale n’a pas été enthousiaste après la première d’un Sirigu qui pourrait trouver le temps long d’ici la fin de la saison.

Odsonne Edouard (Toulouse) : pour continuer sa progression, le prometteur jeune homme âgé de 19 ans a été prêté aux Pitchounes l’été dernier. Cela avait été une réussite pour Adrien Rabiot revenu par la grande porte dans la capitale quelques années plus tôt. Mais pour Odsonne Edouard, ce prêt au TFC s’avère un peu plus compliqué. Il n’a marqué qu’un seul but en 17 apparitions dont 16 en Ligue 1. Mais sa situation se complique de plus en plus ces dernières semaines. En 2017, il n’a joué que 20 minutes le 14 janvier face à Nantes. Depuis, plus rien. Il faut dire que les arrivées de Corentin Jean puis d’Andy Delort n’ont pas arrangé ses affaires. « En début de saison, je voulais absolument une concurrence légère pour Martin Braithwaite au poste d’avant-centre avec Odsonne Edouard, qui est un excellent joueur, mais qui n’a que 19 ans. Il a fallu reconnaître, non pas qu’on s’était trompés, mais qu’on était un peu justes dans ce secteur », avait confié Pascal Dupraz qui le laisse régulièrement hors du groupe. Grand espoir du PSG, Odsonne Edouard a encore besoin de temps.

Jean-Christophe Bahebeck (Pescara) : le footballeur âgé de 23 ans a filé en Italie l’été dernier sur les conseils de Marco Verratti. Après des débuts plutôt séduisants notamment lors de son match face à l’Inter Milan (il avait marqué un but), le joueur passé par l’AS Saint-Étienne a connu des semaines plus dures par la suite. Son corps l’a trahi à plusieurs reprises. Arrêté 15 jours en septembre suite à une lésion du biceps fémoral gauche, puis de nouveau deux semaines en octobre après une blessure à l’entraînement, il a de nouveau été stoppé en novembre après seulement 4 minutes passées sur le terrain face à la Roma (blessure à la cuisse). Selon la presse italienne, Pescara avait songé à mettre un terme à ce prêt dès cet hiver suite aux blessures à répétition. De retour sur les terrains depuis le 22 janvier, Bahebeck a enchaîné trois titularisations et a même marqué contre l’Inter Milan. Le natif de Saint-Denis espère avoir laissé ses problèmes de santé définitivement derrière lui !