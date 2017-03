Voilà les avis les plus répandus au sujet des mercatos du PSG : celui de l’été a été raté, celui de l’hiver réussi. Pourtant, il y a autant d’interrogations dans les deux. Mine de rien, avec Meunier, le club de la capitale a frappé un joli coup lors de la dernière intersaison. Les échecs Jesé et Krychowiak et l’inconstance de Ben Arfa représentent le côté plus sombre. Le mercato de janvier a lui offert un Julian Draxler déjà parfaitement intégré dans le groupe et dans le jeu parisien. Pour Gonçalo Guedes et surtout Giovani Lo Celso, l’histoire est plus délicate.

Le premier nommé a eu droit à sa première titularisation face à Niort mercredi (0-2, 8e de finale de Coupe de France). Pas un cadeau au regard des conditions de jeu (terrain gorgé d’eau). Mais le Portugais a fait bonne impression, très combatif sur son aile droite, montrant notamment une belle complicité technique avec Meunier. Pour une fois, Lo Celso était dans le groupe, mais il n’a pas eu l’opportunité d’entrer en jeu.

Pour Lo Celso, une longue adaptation

En conférence de presse, Unai Emery a été interrogé sur ce dernier. L’occasion pour lui d’expliquer ce qui fait la différence avec Draxler et Guedes quant au temps de jeu. « Il travaille très bien. Il a besoin de patience, il en a. Il est prêt pour quand l’équipe en a besoin. Il vient d’une autre ligue, d’une culture différente. L’adaptation est importante, encore plus quand c’est le mercato de décembre (sic). C’est un peu la même chose avec Guedes. La différence, c’est que Gonçalo vient d’une équipe européenne, qu’il a joué la Ligue des Champions. Il est davantage adapté et prêt à être performant. Draxler, c’est pareil, il avait l’expérience, donc l’adaptation est plus rapide. Lo Celso, cela prend plus de temps, mais je suis content du joueur. J’ai parlé avec lui, je lui ai dit que c’était un moment difficile. Nous avons besoin de gagner les matches, avec les joueurs les plus prêts. Il travaille bien, avec humilité et patience », a-t-il expliqué.

Focalisé sur les objectifs du club, qualifié dans toutes les compétitions, Emery n’est pas là pour faire plaisir aux joueurs, et ne donne pas de temps de jeu gratuitement. Les remplaçants l’ont bien compris au fil des semaines. Pour Lo Celso, cette deuxième partie de saison risque de ressembler à une longue introduction à la vie au sein du PSG.