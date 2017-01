Mercredi dernier, le PSG a officialisé l’arrivée de Gonçalo Guedes, 20 ans, en provenance de Benfica contre un chèque de 30 M€. Un transfert qui a surpris en France, même si le PSG a supervisé le joueur depuis plusieurs années. Pas encore essentiel à Benfica mais jugé comme un élément très prometteur, Guedes était notamment courtisé par Manchester United. Patrick Kluivert, le directeur du football au PSG, a su s’entendre avec les représentants du Portugais et l’a donc attiré à Paris.

À en croire Unai Emery, interrogé sur le sujet en conférence de presse, si le transfert s’est réalisé, c’est surtout dû à la volonté de Guedes. « Il s’est bien intégré dans le vestiaire. Il est jeune. Il a une expérience importante. Il a joué au sein d’une grande équipe, il a joué la C1. Avec la qualité pour grandir, pour faire une bonne carrière. Il a décidé que ça serait ici. Il y a beaucoup de Portugais ici à Paris. Je crois que c’est bien qu’il ait décidé de venir ici, il avait beaucoup d’offres. Il a décidé de grandir ici. Il doit continuer la progression avec l’expérience ici. Je crois que c’est le joueur qui a choisi ce chemin », a confié l’entraîneur du club de la capitale.

Les absences de Verratti et Pastore confirmées par Emery, Gonçalo Guedes pourrait profiter du match face à Monaco pour intégrer le groupe de joueurs retenus. Et pourquoi pas obtenir ses premières minutes sous son nouveau maillot. Son entraîneur semble en tout cas déjà séduit et lui laisse entrevoir une grande carrière. Guedes devra déjà parvenir à se faire une place dans la rotation d’Emery, ce qui, Ben Arfa peut en témoigner, est loin d’être chose aisée.