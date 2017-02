Verratti, Rabiot, Di Maria, Ben Arfa, Thiago Motta. Ce ne sont pas les titulaires pour affronter Niort mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de France mais bien la liste des joueurs blessés et donc non retenus pour ce match à élimination directe. Cela supprime d’emblée plusieurs options pour le onze de départ d’Unai Emery, comme cela doit aiguiser l’appétit des habituels remplaçants ou pire, écartés du groupe, comme Krychowiak ou Lo Celso.

Le match contre Niort apparaît donc comme l’occasion idéale de se relancer pour ces joueurs. « Tous les joueurs sont importants. Les joueurs qui n’ont pas beaucoup joué continuent les entraînements pour être bien préparés quand l’équipe a besoin d’eux. C’est pour ça que Krychowiak et Lo Celso sont dans le groupe et une bonne option pour jouer demain. Mais ils sont prêts. Ils ont travaillé pour le moment où l’équipe aura besoin d’eux. Pour nous, la Coupe de France est une compétition très importante », a d’abord lancé Emery au sujet d’un possible turnover avec la titularisation d’éléments en manque de temps de jeu.

Pas de temps de jeu gratuit

Il faut toutefois se rappeler qu’Emery n’a jamais vraiment proposé une équipe profondément remaniée cette saison. Quelques ajustements par-ci par-là, mais pas de bouleversements. Relancé sur le sujet un peu plus tard, en incluant notamment le cas Guedes, Emery a glissé qu’il était surtout attentif à la manière dont les remplaçants doivent agir pour bien s’intégrer dans sa conception du collectif.

Alors, faire tourner ? « Oui, mais pas pour donner des minutes, pour gagner le match. Nous avons besoin de quelques joueurs différents. Certains joueurs ne sont pas là, c’est pour ça que les autres entrent dans le groupe. (…) Les joueurs convoqués ont la possibilité de jouer. Il faut bien parler avec eux, avec l’équipe, pour bien jouer ensemble. Nous ne voulons pas perdre le chemin que nous voulons prendre comme équipe », a rappelé Emery. Sans Rabiot ni Motta, Krychowiak peut espérer débuter en tant que sentinelle dans le milieu à trois, à moins qu’Emery mette en place un 4-2-3-1. Offensivement, les absences de Di Maria et Ben Arfa peuvent laisser une chance à Guedes, voire Lo Celso, d’entrer en jeu, à défaut de débuter puisque Draxler et Lucas seront présents.