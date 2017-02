« J’ai aimé les entrées de Ben Arfa et Guedes. » Unai Emery s’est montré élogieux après la rencontre face à Dijon samedi soir au sujet de ses deux entrants offensifs, lancés en fin de rencontre, lorsque le score était toujours de 1-1 entre les deux équipes. Guedes s’est fait remarquer par sa détermination, Ben Arfa par sa palette technique toujours impressionnante. De quoi donner envie à Emery de les titulariser face à Lille mardi soir ?

L’entraîneur parisien s’est présenté en conférence de presse ce lundi et a évoqué le cas des deux hommes. « Guedes est un jeune joueur. Il a joué quelques minutes contre Dijon et il a bien joué. C’est une possibilité qu’il joue demain. Je veux qu’il progresse, avec de la confiance, qu’il apprenne à jouer avec les autres joueurs, qu’il s’adaptent à comment nous jouons. Demain c’est une possibilité », a-t-il affirmé au sujet du jeune Portugais, qui pourrait relayer, par exemple, Draxler à gauche ou Lucas à droite.

Emery heureux de la polyvalence de Ben Arfa

Pour Ben Arfa, le sujet est un peu plus complexe puisque lors du mois de janvier, Emery a semblé le considérer uniquement comme la doublure de Cavani, en numéro 9. Mais c’est en soutien de l’Uruguayen qu’il est entré en jeu contre Dijon. Un 4-2-3-1 contre Lille pourrait offrir à Ben Arfa le poste de numéro 10 qu’il affectionne tant. « Pour moi le système n’est pas le plus important. Le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 c’est quasiment pareil. Une chose peut changer, c’est comment sont certains joueurs. Certains joueurs peuvent jouer en 10, comme Pastore ou Ben Arfa. Après, Hatem il a joué en 9, au poste de Cavani et il a beaucoup aidé l’équipe, il a fait de bonnes performances. (…) La mentalité de Hatem, c’est aider l’équipe quand l’équipe en a besoin, notamment avec sa polyvalence. Il peut jouer en 9 ou 10. C’est bon pour l’équipe, pour lui », a expliqué Emery.

Après s’être souvent passé des services de Ben Arfa lors de la première partie de saison, Emery a changé son fusil d’épaule, et constate, comme beaucoup, la belle forme affichée par l’international français. Pourra-t-il réellement enchaîner avec une titularisation, la première en Ligue 1 depuis le 30 novembre (face à Angers) ? Réponse mardi soir à 21 heures.