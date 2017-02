Son but face à Lille a sauvé le PSG d’un match nul qui l’aurait relégué à 5 points de Monaco. Mais c’est surtout le hors-jeu flagrant de Lucas qui a été commenté, tout comme le fait qu’il aurait dû laisser Di Maria, pas en position illicite, pousser le ballon dans le but vide. Lucas a peut-être pensé à ses statistiques personnelles à cet instant, avec la perspective d’inscrire là son 14e but de la saison, toutes compétitions confondues, alors que son manque d’efficacité a été un reproche chronique depuis son arrivée au PSG.

Lucas présente un bilan chiffré très intéressant. Il est d’abord le seul joueur en Europe à avoir marqué un but dans toutes les compétitions disputées cette saison (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue des Champions). Certes anecdotique, cette statistique, une fois adossée au total de 14 buts (dont 8 en Ligue 1, pour 3 passes décisives) démontre les progrès du Brésilien de 24 ans face au but. Deuxième meilleur buteur du PSG derrière l’intouchable Edinson Cavani et 10e au classement général de la L1, il s’est attiré les compliments de son entraîneur en conférence de presse.

Les félicitations d’Emery

« Tous les joueurs sont importants. Il y a de la concurrence. S’il a joué, c’est parce qu’il est prêt pour tous les matches, parce qu’il a bien joué, bien travaillé pour le groupe. Il offre des options côté droit, il peut centrer, pour arriver à rentrer dans la surface, avec la motivation pour marquer des buts. Je crois qu’il a la capacité de marquer. Nous avons besoin de joueurs qui rentrent dans la surface, qui marquent. Il a montré qu’il avait des qualités et qu’il aidait beaucoup l’équipe », a affirmé Emery, qui, en 2017, privilégie Lucas plutôt que Di Maria pour occuper le côté droit.

Souvent décrié pour ses mauvais choix dans la dernière passe ou considéré comme un supersub, Lucas s’impose cette saison comme un titulaire indiscutable. Même s’il frustre encore beaucoup d’observateurs, tant son potentiel laisse promettre monts et merveilles. Il devra toutefois se méfier du récent retour en forme de Di Maria, jamais autant impliqué que lorsque la Ligue des Champions approche...