« Je suis dans une situation difficile. Mais d’autres bons joueurs ont connu ça. En effet, tout ne se passe pas comme prévu, mais c’est un test et je dois le passer. Je vais travailler et attendre les opportunités. J’essaie de ne pas broyer du noir, de rester optimiste. Il n’y a pas d’autres issues que de travailler dur. » Au sortir du huitième de finale de coupe de France remporté contre Niort (2-0), le milieu de terrain parisien sortait enfin du silence pour évoquer sa situation plus que compliquée au Paris Saint-Germain.

Recruté pour près de 30 M€, Grzegorz Krychowiak doit en effet composer avec une étiquette de plus en plus collante de flop du mercato estival. Dans son malheur, l’ancien Sévillan a toutefois pu compter sur l’approche du match retour crucial face au FC Barcelone et donc du turnover pour refaire son apparition dans le onze de départ francilien en championnat. Une première depuis le 21 décembre dernier, soit deux mois et demi de disette. Aligné à l’occasion de la réception de Nancy, l’international polonais (43 sélections, 2 buts) pensait donc en profiter pour se refaire la cerise.

Krychowiak pas assez offensif

Raté. Remplacé dès la mi-temps par Blaise Matuidi alors qu’il réalisait une prestation plutôt correcte, Krychowiak a fait les frais d’une opposition nancéienne coriace. Voyant ses hommes incapables d’ouvrir la marque dans un match que Paris devait remporter sous peine de se retrouver potentiellement à cinq points du leader (en cas de victoire de Monaco), Unai Emery a préféré sortir sa recrue estivale au profil trop défensif à son goût.

« Nous avons par moments perdu la maîtrise dans l’axe du terrain. Avec Matuidi et Verratti qui sont des joueurs avec beaucoup de mobilité et qui partent à l’attaque, nous avons perdu cette maîtrise que nous ne voulions pas perdre et éviter les transmissions adverses. Mais après la première période, nous avions besoin de choses différentes. Le changement de Krychowiak est tactique. L’entrée de Matuidi a donné un esprit plus offensif, il a poussé sur le côté gauche. » Un allant offensif qui a finalement fini par payer. Reste maintenant à savoir quand on reverra Krychowiak...