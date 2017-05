Il y a beaucoup d’amour autour d’Hatem Ben Arfa ces derniers jours. Dimanche, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a lancé un message clair. « S’il veut revenir, il faut qu’Hatem m’appelle, il a mon numéro de téléphone. (…) Je viens de faire la démarche (de vouloir le recruter) en vous disant que j’adorerais qu’il revienne, mais cette fois-ci, c’est à lui de téléphoner ». Puis le dimanche soir, à l’issue de la 37e journée de Ligue 1, ce sont les supporters de l’OGC Nice qui ont affiché leur fidélité à leur ancienne star en entonnant le chant « Hatem on t’aime, Hatem on t’adore » face au président Jean-Pierre Rivère. « Je ne sais pas si c’est un message pour le mercato, mais il est reçu », a répliqué ce dernier.

L’amour est dans l’air donc et pas seulement en France. Selon nos informations, plusieurs clubs étrangers ont également fait part de leur intérêt pour le milieu offensif âgé de 30 ans. Sa situation au PSG incite bien sûr à la prise de contact. Régulièrement écarté du groupe par l’entraîneur Unai Emery, Ben Arfa ne peut qu’observer de loin la fin de saison parisienne. Si certains évoquent déjà un gâchis en raison des décisions radicales d’Emery, le joueur est loin de baisser la tête.

Ben Arfa ne s’impatiente pas

Habitué à se relever des coups durs, Ben Arfa n’affiche pas la tête des mauvais jours et attend tranquillement l’intersaison. Alors que l’on dit son avenir conditionné à la présence ou non d’Emery sur le banc la saison prochaine, il n’en est rien, puisqu’il est prêt à poursuivre l’aventure au PSG indépendamment du cas du coach espagnol d’après nos informations. Avec encore un an de contrat, l’ancien Niçois patiente sereinement, dans l’attente du positionnement du PSG.

Ben Arfa ne forcera aucune porte. Il sait qu’il sera courtisé mais n’est pas au courant des plans précis du PSG à son sujet (volonté de le garder malgré les décisions d’Emery, le vendre au plus offrant ou le laisser partir où il le souhaite sans indemnité de transfert). Dès lors, il va bien falloir que la direction du club de la capitale prenne une décision à son sujet pour éclaircir les choses. À 30 ans, Ben Arfa a lui l’expérience suffisante pour gérer les prochaines semaines.