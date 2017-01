2017 commence fort pour les supporters parisiens. En effet, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Julian Draxler ce mardi en provenance de Wolfsbourg pour un transfert estimé à plus de 40 millions d’euros, bonus compris. Une arrivée qui devrait permettre au club de la capitale de redynamiser un secteur offensif trop dépendant d’Edinson Cavani (18 buts en Ligue 1 depuis le début de saison).

Interrogé sur le site officiel des Rouge-et-Bleu, l’international allemand (27 sélections), qui s’est engagé pour 4 années et demi, soit jusqu’en juin 2021, n’a pas caché sa joie de rejoindre le club parisien. « C’est avec une grande joie et beaucoup d’impatience que je rejoins le Paris Saint-Germain », a déclaré le champion du Monde 2014 avant de dévoiler ses objectifs sous ses nouvelles couleurs.

La première expérience à l’étranger

« Pour la première fois de ma carrière, je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d’un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années. Je compte tout faire pour aider le PSG à gagner de nouveaux titres et continuer de grandir au niveau international », a-t-il assuré.

Le milieu offensif de 23 ans, formé à Schalke, est bel et bien décidé à s’imposer au sein de la Ville Lumière, où une concurrence féroce l’attend tout de même. Si Jesé est en instance de départ, Lucas, Di Maria, Ben Arfa et Pastore (lorsqu’il sera enfin revenu de blessure) sont toujours là. Draxler pourra compter sur sa polyvalence (il peut jouer à gauche, dans l’axe et même à droite) pour obtenir un maximum de temps de jeu.