C’était l’heure du grand choc de notre Ligue 1. 3e du championnat avant le coup d’envoi, le PSG avait une magnifique occasion de revenir sur Monaco, son adversaire du soir, en cas de succès au Parc des Princes. Sauf que l’ASM est irrésistible avec son attaque de feu depuis le début du championnat. Leonardo Jardim alignait son équipe type en 4-4-2 avec le duo Germain-Falcao devant, Lemar et Bernardo Silva occupaient les côtés. Unai Emery devait lui se passer des services de Marco Verratti. Il composait alors son équipe en 4-3-3 avec Rabiot titulaire en l’absence de l’Italien. Draxler était aligné dans le couloir gauche, reléguant une nouvelle fois Di Maria sur le banc de touche.

Le début de rencontre était plutôt à l’avantage des Monégasques qui se procuraient trois corners dès les premières minutes de jeu. Lemar venait aussi inquiéter Trapp sur coup-franc (13e). Déjà le PSG prenait les manettes de la partie avec cette remise intelligente de Lucas après cette longue ouverture de Thiago Silva pour la reprise de Cavani (11e). Le capitaine parisien n’était pas loin non-plus de pousser le cuir au fond sur corner (14e). Les deux équipes se répondaient entre cette grosse frappe de Fabinho (19e) ou cette tête cadrée de Cavani (23e). A tout moment, on sentait que la rencontre pouvait basculer dans un sens ou dans l’autre. Il y avait très peu de rounds d’observation.

Bernardo Silva sauve Monaco

Le niveau était de très bonne qualité, le ballon sortait assez peu hors des limites du terrain, il ne manquait que les buts pour s’extasier. Monaco ne profitait pas de cette erreur de Kurzawa (34e) comme Cavani qui ne pouvait reprendre comme il fallait ce centre de latéral gauche parisien (35e). Côté gauche à l’entrée de la surface, Lucas voyait sa frappe croisée repoussée difficilement par Subasic. Dans la continuité de l’action, Cavani préférait frapper plutôt que de remettre en retrait (42e). A la pause, la rencontre tenait ses promesses. L’ouverture du score a bien failli avoir lieu dès le retour des vestiaires avec ce raid de Bernardo Silva qui profitait à Falcao. Le Colombien parvenait à se retourner mais Trapp déviait sa frappe (46e). Le portier allemand s’employait à nouveau ce tir puissant de Lemar (48e), avant de se blesser.

L’ASM démarrait fort cette deuxième mi-temps avec un Areola rapidement mis dans le bain. Bougés et bousculés dans le jeu, les Parisiens se repliaient dans leur surface mais ils n’étaient pas vraiment mis en danger. Ils faisaient le dos rond avant de ressortir. Ils passaient sur les côtés avec notamment un Draxler plutôt dans un bon soir et un excellent Thomas Meunier. Après une reprise manquée (66e), le Belge alertait Di Maria (69e) dont la tentative passait au-dessus. La tête de Draxler connaissait le même sort (72e) mais sur un centre de Meunier, il obtenait un penalty après un accrochage de Sidibé. Cavani ne tremblait pas et donnait l’avantage au PSG (1-0, 81e). Paris avait pris une option énorme en cette fin de rencontre et l’entrée remarquée de Guedes donnait encore plus ce sentiment de victoire acquise. Mais impossible n’est pas monégasque. Après un échec de Mbappé face à Areola (90e+2), Bernardo Silva profitait de la passivité de la défense pour armer et égaliser d’une frappe pure à ras de terre (1-1, 90e+3). Monaco arrache un nul mérité au Parc qui aura peut-être de lourdes conséquences pour la suite du championnat puisque le leader du championnat conserve ses trois points d’avance sur son adversaire du soir.

L’homme du match : Meunier (7,5) : excellent match du latéral belge sur son côté. Il a dominé les débats face à Lemar en effectuant des retours défensifs très efficaces (20e, 59e, 65e). Il a récupéré de nombreux ballons et a toujours relancé proprement. Dans le travail offensif, il a brillé et dans différentes circonstances. Sa connexion avec Rabiot a amené le danger (5e), tout comme ses centres pour Cavani (23e) et consorts (57e, 70e). C’est lui distribue lors de la faute sur Draxler (80e). Il s’est même permis quelques gestes spectaculaires. Il a marqué de gros points même avec le retour d’Aurier.

PSG :

Trapp (6,5) : il retrouvait le Parc des Princes en championnat dans la peau d’un titulaire et il a répondu aux attentes avant de devoir sortir sur blessure. Aérien et vigilant sur cette énorme frappe de Fabinho (19e), il réussit deux excellentes parades dès la reprise devant Falcao à bout pourtant (46e) et ce tir puissant de Lemar (48e). Il se blesse au même moment et cède sa place à Areola (53e). Le remplaçant a rapidement été mis à contribution dans les airs (59e) comme à terre (66e). Il sauve son camp face à Mbappé (90e+1) mais n’est pas impérial sur le but de Bernardo Silva (90e+3).

Meunier (7,5) : voir ci-dessus.

Marquinhos (7) : lui aussi a répondu présent dans ce rendez-vous important. Dans l’ensemble, il a bougé Falcao dans pas mal de duels, devançant l’attaquant dans quasiment tous les domaines. Il coupe bien ce centre dangereux de Mendy (18e) et a commis très peu de fautes. Solide dans sa surface, il a pris de nombreux ballons aériens. Précis dans ses passes, il est un tout petit peu court sur ce coup-franc de Lucas (30e).

Thiago Silva (7,5) : le capitaine du PSG a réalisé un très bon match. Même lorsqu’il a été mis sous pression des attaquants, il n’a jamais paniqué, assurant ses relances. Il offre d’ailleurs une ouverture délicieuse pour la remise de Lucas (11e). Il sauve son camp à deux reprises dans la surface après notamment une erreur de Kurzawa (34e). Le Brésilien manque d’un cheveu l’ouverture du score sur corner (14e). En deuxième mi-temps, il a repoussé tous les ballons. Impérial.

Kurzawa (4) : lui en revanche n’a pas été brillant, loin de là même. Son début de rencontre fait peur avec pas mal de déchet dans son jeu et même des gestes superflus. Sa passe mal assurée aurait pu coûter très cher sans ce tacle de Thiago Silva (34e). Même en seconde période, il a souffert, commettant encore des petites fautes (60e, 69e). Pas très efficace offensivement avec de nombreux centres qui ont tardé à venir, l’ancien Monégasque délivre tout de même un bon centre pour un Cavani pas assez prompt (35e) ou pour la tête de Draxler (72e).

Rabiot (5) : de retour dans le onze de départ, le nouvel international français a effectué une bonne première période avant de s’endormir doucement. Auteur d’une première incursion dangereuse dans la surface adverse (5e), il a bien fait le liant entre la défense et l’attaque avec des efforts défensifs et un travail de percussion devant. En seconde période, il a un peu disparu et a même perdu des ballons (68e).

Thiago Motta (6) : lui a offert pas mal de garanties. Efficace au milieu dans son travail de l’ombre, il est venu prêter main forte à sa défense centrale en revenant presque à hauteur (17e, 37e). Première rampe de lancement pour son équipe, il a su distribuer proprement dans le jeu court et long. Il a d’ailleurs envoyé quelques belles transversales sur les ailes. Il n’a pas tant souffert de la vivacité de Lemar et Bernardo Silva. En revanche, il tarde Silva (90e+3).

Matuidi (3,5) : comme depuis quelques semaines, il n’y est pas. Le Français n’a clairement pas été bon ce soir. Il a réussi à se glisser entre les lignes, à prendre les espaces mais il a terriblement manqué d’efficacité dans ses gestes comme cette passe dans le dos de la défense (21e) et ce centre totalement manqué (43e). Maladroit, il s’est un peu rattrapé dans le pressing sur la défense adverse mais vue son niveau actuel, sa place dans le onze de départ doit être remise en cause.

Lucas (5) : très bon contre Bordeaux, l’ancien de Sao Paulo a réalisé une prestation très correcte. Auteur de quelques accélérations, il lui a manqué cet éclair au démarrage pour renverser les défenses néanmoins on sent que son jeu se développe comme avec cette remise de la tête intelligente (11e) pour Cavani. Sa bonne frappe à l’entrée de la surface aurait pu faire mouche (42e). Il a en revanche commis beaucoup de fautes. Remplacé par Di Maria (60e) qui s’est mis dans le ton de la rencontre. Il a réussi à faire quelques différences, aurait pu marquer (69e) et n’a pas hésité à revenir défendre (76e).

Cavani (6) : une première reprise du gauche complètement ratée (11e), altruiste aussi pour Draxler (14e), une tête dos au but cadrée (23e) et encore une occasion dans un angler fermé alors qu’il y avait sûrement mieux à faire (42e), l’Uruguayen se faisait plutôt discret même si sa présence était un danger constant pour la défense monégasque. Disparu en seconde période, c’est pourtant lui qui transforme le penalty de son équipe (81e). Il passe au passage devant Pauleta au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec 110 buts. Toujours aussi important.

Draxler (6) : discret sur son côté gauche, il a semblé tout en contrôle dans ses prises de balle. On ne l’a pas forcément beaucoup vu ce soir mais il a régulièrement apporté le danger par sa qualité technique. Il dépose un ballon dans la course de Meunier (67e). L’Allemand ne peut aussi cadrer sa tête sur ce centre de Kurzawa (72e) mais c’est lui qui obtient le penalty décisif (80e). Remplacé par Guedes (87e) qui a évolué côté gauche. La nouvelle recrue a fait une très bonne entrée. Avec sa qualité de balle, il aurait presque pu offrir un but pour Cavani (90e+5).

Monaco :

Subasic (6) : si la défense n’est pas à la hauteur de l’attaque cette saison à Monaco (4e défense, 1e attaque) le portier de l’ASM est bel et bien l’un des meilleurs portiers de l’élite. Auteur d’un joli double arrêt face à Lucas puis Cavani (42e). N’a presque pas d’arrêts à faire, mais il ne peut rien sur le beau pénalty de Cavani.

Sidibé (5,5) : placé sur son côté préférentiel, celui où il veut se stabiliser pour passer un nouveau palier, il a réalisé un match correct. Draxler attaquant rarement dans sa zone en piquant plus dans l’axe, il a surtout été en duel avec Kurzawa sur lequel il a souvent pris le dessus. Il fait faute et provoque le pénalty sur Draxler (80e) même si le coup de sifflet de monsieur Schneider est assez sévère. Presque inexistant sur son point fort : l’apport offensif.

Glik (7) : l’ancien capitaine et idole du Torino est une vraie force de la nature et réalise encore une fois un match très solide. Il sauve les siens à la 68e alors que Mendy et Jemerson avaient pris le feu avec Meunier avant d’enfiler une nouvelle fois son costume de pompier en toute fin de match avec un tacle magnifique (94e).Il fait encore un très bon match défensivement parlant, la relance ce n’est pas son fort, on le sait, mais il n’aura réalisé que très peu d’erreurs dans ce domaine.

Jemerson (6) : s’il n’avait pas complètement convaincu depuis son arrivée en principauté, on observe une grande montée en puissance du brésilien depuis. Solide dans les duels, propre à la relance, il a aussi souvent bien couvert Mendy quand celui-ci partait à l’abordage. Il loupe, à un orteil près, l’ouverture du score sur un centre rasant de Lemar (60e). En difficulté dans quelques situations, comme face à Meunier (68e) et Di Maria (90e+4).

Mendy (5,5) : l’ancien Marseillais est toujours aussi impressionnant dans sa faculté à se projeter rapidement vers l’avant et de presque systématiquement, finir son action par un centre. Mais en première mi-temps, comme en seconde, ils n’auront rien apporté. Parfois assez lent et tendre dans son repositionnement défensif, ce qui a souvent profité à Meunier et Lucas.

Fabinho (7) : incertain avant cette rencontre, le brésilien est bien rentré dans son match avec de bonnes percées dans l’axe et notamment une très belle frappe détournée par Trapp (19e). Avec Bakayoko il forme un milieu très solide et récupère de nombreux ballons dans les pieds des milieux adverses. Souvent positionné au bon endroit dans les moments chauds.

Bakayoko (7) : auteur d’une énorme première partie de saison et ayant eu un petit coup de moins bien depuis le retour des fêtes, le parisien de naissance a ce soir montré à tout le monde que cette petite période de doutes n’était que passagère. Énorme dans l’entrejeu monégasque avec une grande présence physique, il aura aussi brillé dans l’orientation du jeu. Du Bakayoko grand cru septembre-décembre 2016, pour le malheur des loges du Parc ce soir. Remplacé à la 90e par Mbappé qui a apporté sa folie avec cette belle occasion (90e+1).

Silva (6) : alors qu’il marche sur l’eau depuis le début de la saison, l’international portugais a eu un peu de mal à rentrer dans son match. Il aura souvent été stoppé illégalement par les Parisiens lorsqu’il réussissait à prendre de la vitesse. Une percée presque décisive à la 46e. Une prestation décevante, jusqu’à cet éclair de génie et cette frappe magnifique à ras de terre pour l’égalisation à la 92e minute. L’homme fort du collectif monégasque, même quand il est un peu moins bien, c’est bien lui.

Lemar (6) : l’ancien Caennais a posé beaucoup de problèmes aux Parisiens avec un pressing de qualité. Homme préposé aux coups de pied arrêtés à Monaco, il a été peu en réussite dans cet exercice ce soir. Plus en évidence en seconde période avec d’abord une frappe repoussée de façon limite, mais correcte par Rabiot (46e) puis avec un gros pétard boxé par Trapp (48e). Remplacé par Carrillo (83e) qui n’a pas mis son habituel but de la tête en fin de match.

Falcao (5) : le Colombien a du mal face aux gros cette saison avec aucun but contre les cinq premiers de Ligue 1 et il l’a encore prouvé ce soir. Très actif dans le pressing, il a néanmoins eu du mal à se mettre en évidence dans le dernier geste. Il aurait pu ouvrir le score dès le retour des vestiaires (46e) mais il a frappé sur Trapp. Intéressant dans la construction et les combinaisons dans les petits espaces.

Germain (6) : l’ancien Niçois est un joueur discret, on le sait, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose puisqu’il reste un élément incontournable de la meilleure attaque d’Europe. Dans les appels, les remises, les déviations, les déplacements et le pressing, il est tout à fait brillant. Un régal pour ses coéquipiers. Remplacé par Moutinho (75e) qui rate l’égalisation avec une reprise de volée mal maitrisée (82e).