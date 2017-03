Nancy pensait imiter Toulouse et tenir l’exploit de repartir du Parc des Princes avec le point du match nul. Mais c’était sans compter sur un penalty litigieux accordé aux Franciliens en toute fin de match et converti par Edison Cavani (1-0). Une victoire parisienne au forcep qui a du mal à passer dans le camp nancéien. Surtout du côté de l’entraîneur de l’ASNL Pablo Correa. Interrogé sur l’action d’Aurier qui amène la sanction fatale aux Lorrains, le coach des visiteurs n’y est pas allé de main morte contre l’arbitre de la rencontre, M. Gautier.

« Nous ressentons de la frustration parce que cela s’est joué sur quelque chose de louche. Je l’ai vu. Si ça se passe dans la surface de Paris, il n’y a pas de penalty, je vous le dis tout de suite. J’apprécie M. Gauter, je lui ai parlé, il m’a parlé aussi et est venu me dire qu’il m’appréciait. Je l’apprécie aussi, mais la vérité c’est si c’est dans la surface de Paris, il n’y a pas penalty, voilà on ne va pas se mentir. C’est la vérité, c’est comme ça. Je l’ai invité à voir les images, il m’a dit : "je les verrai tranquillement à la maison." J’espère qu’il les regardera tranquillement. (...) Je ne suis pas magicien et je ne vois pas l’avenir, mais je vous dis qu’il n’y a pas peno, voilà. »

Convaincu que le penalty est inexistant, Correa est même allé plus loin en insinuant que le PSG a bénéficié d’un traitement de faveur de la part du corps arbitral tout au long de la rencontre. Et pour se justifier, l’entraîneur nancéien n’a pas hésité à prendre Marco Verratti en exemple. « Ça été un bon petit match à la maison. Regardez en première période, le petit Maouassa fait deux fautes et prend un carton. Verratti fait les deux mêmes fautes, en plus il parle mal à l’arbitre, mais il ne prend rien. C’est normal, parce que le maillot de Paris pèse aussi, je le savais. Je ne comptais pas sur ça pour gagner le match. Bonne soirée merci et bonne chance à tout le monde. » C’est ce qui s’appelle un bon coup de gueule.