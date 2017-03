À quatre jours du déplacement à Barcelone pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions (4-0 à l’aller), le Paris Saint-Germain recevait l’AS Nancy Lorraine ce samedi après-midi au Parc des Princes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Unai Emery décidait de faire confiance à ses habituels remplaçants tels que Krychowiak, Pastore et Guedes, tous alignés d’entrée au sein du 4-3-3 proposé par le technicien basque. De son côté, Pablo Correa pouvait compter sur Aït Bennasser, Issiar Dia ou encore Anthony Koura pour mettre mal la défense parisienne. Les Rouge-et-Bleu mettaient immédiatement le pied sur le ballon et se projetaient rapidement vers l’avant à l’image de Lucas qui voyait sa frappe en bout de course détournée par Chernik (8e).

Nancy réagissait dans la foulée par l’intermédiaire de Maouassa qui envoyait une lourde frappe qui prenait la direction de la lucarne de Trapp. Le portier allemand se déployait superbement (15e). Les Nancéiens ne fermaient pas le jeu et exerçaient un gros pressing sur la formation francilienne. Sous la pluie battante, Pastore montrait quelques bonnes choses au cœur du jeu parisien, à l’image de sa demi-volée lointaine bien détournée par le portier adverse (28e). Les Parisiens contrôlaient nettement cette rencontre, mais ne parvenaient pas à trouver la faille. Krychowiak voyait sa frappe du gauche repoussée par Cavani (32e), le coup franc de Kurzawa terminait sa course dans le mur nancéien (36e), tandis que la frappe trop croisée de Cavani ne pouvait être redressée par Guedes (40e).

Double poteau pour Nancy, le tournant du match

Le PSG intensifiait ses offensives et les supporters parisiens croyaient même à l’ouverture du score de leur club de cœur, mais le but contre son camp de Guidileye suite à un corner de Lucas était refusé car le cuir avait quitté l’aire de jeu selon l’arbitre assistant (44e). Au terme d’une première période assez pauvre en occasions, les deux formations se quittaient sur ce score nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le club de la capitale revenait sur le pré avec la ferme intention de prendre l’avantage mais Cavani, seul aux 6 mètres, ne trouvait pas le cadre après un bon travail de Guedes (53e), tandis que Chernik était à la parade sur une frappe d’Aurier (57e).

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Guedes de se procurer une grosse occasion. Sur un centre d’Aurier, le jeune attaquant portugais, seul au second poteau, frappait fort du droit mais Diagne, accompagné de plusieurs de ses coéquipiers, repoussait le cuir sur sa ligne (63e). Emery faisait entré du sang frais, notamment celui de Draxler, pour tenter de débloquer la situation. Mais ses hommes n’y arrivaient pas. Pire, Nancy était à deux doigts du hold-up ! Suite à un corner parisien, les Nancéiens réalisaient une contre-attaque éclair qui se terminait par une frappe de Busin qui heurtait les deux poteaux de Trapp (75e) ! Énorme occasion qui se transformait en véritable tournant du match.

En effet, quelques minutes plus tard, Aurier s’écroulait dans la surface suite à un contact avec Chernik. Penalty pour le PSG. Cavani se chargeait de la sentence et inscrivait son 27e but de la saison en Ligue 1 (1-0, 80e). L’AS Nancy était folle de rage, et notamment le banc de touche du club qui protestait contre la décision d’Antony Gautier, arbitre de la rencontre. Le club de la capitale poussait dans cette fin de match pour inscrire le but du break, mais Pastore butait sur Chernik (87e) et Ben arfa n’ajustait pas sa reprise (88e). Mais Nancy n’avait pas dit son dernier mot, et la frappe d’Hadji flirtait avec le poteau de Trapp (88e). Le score en restait là, le Paris Saint-Germain s’impose dans la douleur au Parc des Princes face à Nancy et revient à hauteur de l’AS Monaco en tête du championnat. Objectif réussi pour Unai Emery et les siens qui peuvent désormais se tourner vers le match décisif face au Barça ce mercredi.

L’homme du match : Cavani (6,5) : la soirée démarrait mal pour El Matador. Le buteur parisien n’a pas touché beaucoup de ballons dans cette rencontre. Et lorsqu’il l’a touché, l’Uruguayen n’était pas précis, à l’image de sa tête non cadrée alors qu’il se trouvait à quelques mètres des buts (53e), ou encore de sa reprise de volée qui passait largement au-dessus (58e). Mais le buteur parisien a une nouvelle fois été décisif avec ce penalty parfaitement transformé (80e). Son 27e but de la saison en championnat. Un match poussif pour Cavani mais qui se termine encore une fois avec son nom inscrit au tableau d’affichage.

PSG :

Trapp (6,5) : soirée tranquille pour le gardien parisien. L’Allemand n’a pas eu beaucoup de travail à faire ce samedi après-midi mais il s’est montré impérial sur ses quelques interventions, et notamment sur la frappe lointaine de Maouassa (14e). Bon match.

Aurier (6) : peu en vue dans son couloir droit, l’Ivoirien a tenu son rang, sans briller. Défensivement, il n’a pas eu beaucoup de travail à réaliser et a généralement bien bloqué son couloir lors des rares offensives adverses. Devant, ses centres n’ont pas toujours trouvé preneur et l’Ivoirien a perdu son duel avec Chernik (57e) en deuxième période. Mais c’est bien lui qui obtenait le penalty transformé par Cavani (80e).

Silva (6) : match sérieux du capitaine parisien qui s’est montré solide dans ses duels et serein dans ses relances à l’image de sa superbe passe vers l’avant pour Pastore qui amenait une bonne occasion pour les Parisiens derrière (40e). Offensivement, le défenseur brésilien s’est montré précieux sur coups de pied arrêtés, mais sans être décisif. Une prestation rassurante avant la rencontre capitale face au Barça.

Kimpembe (5,5) : le jeune défenseur parisien a réalisé un bon match, sans être transcendant. Rarement inquiété derrière, il a fait le boulot et a rassuré dans ses interventions. Il a tenu son rang mais n’a rien apporté offensivement ou n’a pas pris beaucoup de risques dans ses relances, préférant assurer ses transmissions. Averti (61e).

Kurzawa (4) : soirée délicate pour le latéral du club de la capitale. Derrière, tout comme ses coéquipiers, il n’a pas eu un énorme travail à effectuer. Et c’est devant que l’on attendait l’international tricolore. Et il n’a pas convaincu. En effet, il a manqué de précision dans ses centres (23e), et a envoyé son coup franc directement dans le mur (36e).

Krychowiak (5) : parfois maladroit balle au pied, il a réalisé un bon travail défensif avec plusieurs ballons grattés dans les pieds adverses. Sa frappe puissante du gauche, qui partait bien, était malencontreusement repoussée par Cavani (32e). Manque de rythme ou choix tactique d’Emery, le Polonais était remplacé par Matuidi (6) à la pause. Le Français était averti après 20 secondes de jeu pour une faute sur Dia (46e). Par la suite, le milieu tricolore s’est montré précieux par ses récupérations mais surtout pour sa capacité à se projeter vers l’avant et ses bonnes transmissions dans la zone décisive.

Verratti (6) : toujours aussi important dans l’entrejeu parisien, l’Italien a réalisé une belle performance cet après-midi par ses nombreuses percussions mais aussi ses transmissions vers l’avant, souvent dangereuses, à l’image de son superbe décalage pour Aurier qui butait sur Chernik (57e). Auteur d’un bon pressing qui a longtemps gêné Nancy, le milieu parisien a baissé de pied au fil de la rencontre. Bon match tout de même.

Pastore (6) : titulaire pour la deuxième fois consécutive en championnat, l’Argentin a livré une bonne copie. Sa demi-volée lointaine obligeait Chernik à se déployer (28e), et ses transmissions ont fait la différence dans l’entrejeu à l’image de celle vers Cavani en première période (40e). El Flaco était dans presque dans tous les bons coups, mais n’a pas été décisif.

Lucas (4,5) : d’entrée, le Brésilien a mis à mal la défense adverse par sa vitesse avec une accélération en début de match qui aurait pu être décisive sans l’intervention de Chernik (8e). Et après ? Plus grand chose. L’ailier parisien a eu du mal à se frayer un chemin dans l’arrière-garde nancéienne, bien regroupée et en place. Remplacé par Draxler (64e) qui frappait largement au-dessus pour sa première tentative (67e) et n’a pas apporté grand chose par la suite.

Guedes (6) : le jeune Portugais a montré qu’il avait faim de ballons, mais la précision n’était pas toujours au rendez-vous pour l’ancien de Benfica. En première période, sa perte de balle au milieu de terrain a provoqué la grosse occasion des Nancéiens (15e). Mais il a su se reprendre en réalisant quelques bons décalages pour ses coéquipiers. Encore mieux en deuxième période, sa passe pour Cavani aurait pu (dû ?) être décisive si Cavani, de la tête, n’avait pas manqué le cadre (53e). Seul au second poteau, il aurait même pu inscrire son premier but avec le PSG si Diagne n’avait pas sauvé sur sa ligne (63e). À noter également un gros travail défensif. Remplacé par Ben Arfa (77e) qui n’a pas su ajuster sa reprise de volée en fin de match (88e).

Nancy :

Chernik (6,5) : le portier nancéien a fait un match plus que correct, il a contré de grosses opportunités parisiennes. Il s’impose d’entrée face à Lucas (7e). Il ne se fait pas surprendre sur une belle demi-volée de Pastore (29e). Il sauve son équipe devant Cavani (57e, 59e). Malheureusement, il provoque un penalty dans sa surface de réparation, transformé par Cavani (80e). Il évite le deuxième but Rouge-et-Bleu en sortant devant Pastore (87e).

Cuffaut (6,5) : le latéral a fait un gros match, il était un peu partout. Défensivement il a bien tenu Guedes et Lucas, avec un beau sauvetage devant le Portugais (48e). Offensivement il a frappé, du pied (23e), de la tête (24e). Match solide du Français.

Diagne (6) : la défense centrale avait énormément de travail, et n’a rien à se reprocher aujourd’hui. Fallou Diagne a été solide devant Cavani, qui a eu du mal à se démarquer. Il sauve son équipe en repoussant une frappe de Guedes sur sa ligne de but (63e).

Cabaco (6) : l’Uruguayen a été plus discret que son coéquipier dans l’axe de la défense lorraine. Lui non plus n’a pas fait d’erreur grossière et a semblé maîtriser son match. Il a été solide dans les duels aériens. Bon match

Muratori (6) : le capitaine du jour a fait un gros match, il s’est énormément dépensé physiquement et était présent lors des bons coups de son équipe. Match discret, il a fait le travail de l’ombre, en grattant des ballons importants.

Aït Bennasser (5) : l’international marocain a fait un match très moyen. Invisible durant une grosse partie de la rencontre, il négocie mal une contre-attaque éclair (65e). Il a une deuxième chance sur un autre contre, et cette fois-ci il donne le cuir à Busin qui trouve le poteau (75e). Remplacé par Pedretti (82e), qui n’a pas eu le temps de se signaler.

Maouassa (6,5) : le meilleur Nancéien sur la pelouse. Sur le front de l’attaque, il y avait que lui. Il commence par une belle frappe des 30 mètres (14e) qui oblige Trapp à claquer le ballon en corner. Il fait une bonne récupération suivie d’une course intéressante (23e). Il n’a pas vraiment eu du succès dans ses frappes (46e, 89e).

Guidileye (4,5) : le milieu défensif de 27 ans n’a pas touché beaucoup de ballon. Complètement asphyxié par le milieu de terrain parisien, il n’a pas pu se mettre en évidence. Match compliqué pour le Franco-Mauritanien.

Puyo (5) : le natif d’Orléans a connu le même problème que son coéquipier Guidileye. Privé de ballon, il a beaucoup couru et essayé de presser les relanceurs Rouge-et-Bleu, sans vraiment trop de convictions. Mais aurait-il pu faire mieux face à l’armada parisienne ? Pas sûr.

Koura (3) : l’attaquant n’a strictement rien montré. Même si c’était le PSG en face, l’on en attendait plus. Hormis un carton jaune, récolté après un contact avec Matuidi, il a été fantomatique, même s’il a beaucoup défendu. Remplacé par Alexis Busin (68e), qui met quelques secondes à se signaler puisqu’il trouve le poteau dès son premier ballon (75e).

Dia (5) : le très remuant Issar Dia a beaucoup tenté, mais sans vraiment de réussite. Le Nancéien de longue date a fait un gros début de match avant de s’éteindre au fil des minutes. Remplacé par Hadji (88e), qui aurait pu égaliser par l’intermédiaire d’un bel enchaînement conclu par une frappe qui frôle le cadre (88e).