Il n’est là que depuis quelques mois, mais, déjà, Unai Emery est passé par beaucoup d’états à la tête du Paris SG. Accueilli avec grand enthousiasme au cœur de l’été après ses succès continentaux consécutifs avec le FC Séville, le technicien espagnol a ensuite dû essuyer de nombreuses critiques suite à des résultats mitigés lors des grosses affiches notamment (défaite à Monaco, nuls contre Arsenal et Ludogorets, etc...) et à quelques incompréhensions au sujet de sa gestion de cas particuliers (Ben Arfa, Jesé, etc...).

Contesté, constamment comparé à son prédécesseur Laurent Blanc, le Basque se voit aujourd’hui encensé par les observateurs. « Emery, histoire d’une greffe », analyse ce mardi L’Équipe, qui s’est penché sur la manière dont ce dernier « façonne le PSG ». Fort de ses succès de prestige contre le FC Barcelone (4-0, 8e de finale de Ligue des Champions) et à Marseille (1-5, 27e journée de Ligue 1), l’entraîneur parisien a gagné un crédit qui devrait lui permettre de terminer la saison tranquillement. Sauf cataclysme. « Unai Emery a sauvé sa place au moins jusqu’à la saison prochaine », lâche une source interne au club.

La patte Emery enfin lisible

Le projet promis par l’Ibère commence à porter ses fruits sur le pré, tout comme sa préparation physique musclée, son discours ayant été assimilé par ses joueurs, comme le révélait Thomas Meunier à la sortie du succès à l’Orange Vélodrome. « On a assimilé les messages du nouveau staff, tout simplement », lançait-il. Un discours déjà tenu il y a peu par le capitaine Thiago Silva. À force de dialogues et d’échanges, les deux parties se sont « apprivoisées », comme l’explique un proche d’un cadre du vestiaire francilien à L’Équipe. Et les résultats ne mentent pas. En 2017, le PSG affiche en effet un bilan de 11 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues.

Le Parisien considère ainsi qu’« Emery a posé sa griffe », analyse tactique (« plus vite », « plus jeune », « plus haut ») et témoignages d’anciens coaches de Ligue 1 à l’appui. Pourtant, au sortir du nul contre l’OGC Nice (2-2, 17e journée de L1), Emery s’est demandé s’il parviendrait à tenir le cap fixé en début de saison. Il a persévéré, bien aidé par les retours en grande forme de Marco Verratti, Adrien Rabiot ou Blaise Matuidi mais aussi un mercato d’hiver conséquent (Julian Draxler a notamment relancé la concurrence en attaque), et le terrain lui a donné raison. Reste maintenant à valider cette « progression » si chère à ses yeux par ce qui compte pour tout entraîneur à la tête du PSG : des titres.