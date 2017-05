Les Marseillais se remettent à rêver. Club historique du championnat de France, l’Olympique de Marseille a vécu quelques saisons de galère ces dernières années. Mais le seul club français à avoir soulevé la Ligue des Champions (1993) peut espérer côtoyer à nouveau les sommets depuis l’arrivée de Frank McCourt. En octobre dernier, l’investisseur américain rachète officiellement le club et lance son ambitieux OM Champions Project. Un projet XXL qui a pour objectif de ramener l’OM au sommet du championnat de France et donc de retrouver la prestigieuse Ligue des Champions. Soulever à nouveau la célèbre "coupe aux grandes oreilles", objectif numéro 1 du nouveau propriétaire marseillais.

« C’est l’objectif ultime de notre projet. Et tout ce qu’on fait, c’est pour décrocher cette deuxième étoile. Et j’espère, d’autres après. Mais d’abord on se concentre sur la prochaine étoile. C’est ce qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous conduit au quotidien. C’est la finalité de toutes nos décisions et ce qui nous unit tous derrière ce projet. C’est possible. C’est un rêve, certes. Mais un rêve réalisable », avait déclaré McCourt en février dernier. Et pour que ce rêve devienne réalité, les nouveaux dirigeants olympiens, à savoir Jacques-Henri Eyraud, président délégué, Andoni Zubizarreta, nouveau directeur sportif, et Rudi Garcia, coach du club, ont commencé par réaliser un mercato hivernal mouvementé.

Une belle enveloppe...

En effet, 4 joueurs ont posé leurs valises sur la Canebière l’hiver dernier pour permettre à l’OM de réaliser une fin de saison ambitieuse : Morgan Sanson (22 ans, ex-Montpellier), Grégory Sertic (27 ans, ex-Bordeaux), Patrice Evra (36 ans, ex-Juve) et Dimitri Payet (30 ans, ex-West Ham) pour une somme totale estimée à près de 43 millions d’euros. Une première fenêtre des transferts sous l’ère McCourt qui montre concrètement les ambitions du nouveau patron du club marseillais. Et visiblement, ces investissements ont eu les effets escomptés puisque l’OM a fini l’exercice à la 5e place du classement de la Ligue 1, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la prochaine Ligue Europa, objectif fixé par la nouvelle direction.

Le projet démarre bien et les fans du mythique club français rêvent à nouveau de voir leur club de cœur en haut de l’affiche. Mais le chantier marseillais est encore loin d’être terminé, et le mercato estival sera décisif pour le fameux OM Champions Project. Aux dernières rumeurs, c’est une enveloppe de 100 millions d’euros qui pourrait être allouée pour le prochain mercato estival afin de véritablement renforcer l’effectif phocéen. Tous les postes sont ciblés et de nombreux joueurs devraient donc s’engager en faveur de la formation phocéenne cet été, à commencer par un gardien de but. En mars dernier, nous vous révélions que Steve Mandanda (32 ans, Crystal Palace) avait signé un protocole d’accord avec l’OM pour un retour sur la Canebière (contrat de trois ans plus une année en option, ainsi que la possibilité d’une reconversion dans l’organigramme du club).

...pour un mercato XXL !

En défense, de nombreuses pistes sont évoquées depuis plusieurs semaines. Laurent Koscielny (31 ans, Arsenal), Kurt Zouma (22 ans, Chelsea), Aymen Abdennour (27 ans, Valence), José Maria Gimenez (22 ans, Atlético Madrid), Adil Rami (31 ans, FC Séville), Jérémy Mathieu (33 ans, FC Barcelone) ou encore Simon Kjær (28 ans, Fenerbahçe) ont été annoncés du côté du Vieux-Port. Dans l’entrejeu, on parle notamment de Moussa Sissoko (27 ans), en manque de temps de jeu à Tottenham, Yohan Cabaye (31 ans, Crystal Palace) et Sergio Canales (26 ans, Real Sociedad). Enfin, la formation phocéenne souhaite également solidifier son attaque en s’attachant les services d’un buteur de renommée internationale. De nombreux noms sont sortis dans la presse et notamment ceux de Mario Mandžukić (31 ans, qui a récemment prolongé avec la Juventus jusqu’en 2020), Javier Hernandez, dit ’Chicharito’ (28 ans, Bayer Leverkusen), Olivier Giroud (30 ans, Arsenal), Stevan Jovetic (27 ans, Inter Milan, prêté au FC Séville), Kevin Gameiro (30 ans, Atlético Madrid), Mario Balotelli (26 ans, OGC Nice) ou encore de Valère Germain (27 ans, AS Monaco).

Invité récemment sur le plateau de Téléfoot, Rudi Garcia s’était penché sur le prochain mercato de l’OM, en évoquant quelques-unes de ces rumeurs. « On va améliorer l’équipe. On va y aller pas à pas. J’ai trouvé un effectif dont on a tiré le maximum. Pour faire un effectif à notre image, ce n’est pas en 18 mois ni en 8 mois mais il faudra quelques mercatos. On cherche des bons joueurs, Valère Germain en fait partie, s’il vient, on l’accueillera avec plaisir. Mario Balotelli c’est un attaquant de grande qualité. C’est le même profil que Gomis mais on veut garder Gomis. Si on ne prolonge pas Gomis on se penchera sur d’autres cas. Koscielny ? Tous les grands joueurs nous intéressent, mais laissez-le savourer sa FA Cup », avait indiqué le technicien français. Mais si l’OM va s’activer dans le sens des arrivées, le club devra également gérer plusieurs dossiers chauds en interne, et notamment ceux de Bafétimbi Gomis (31 ans, prêté par Swansea) et William Vainqueur (28 ans, prêté par l’AS Roma). Qu’on se le dise, la nouvelle direction marseillaise a du pain sur la planche à l’approche d’un mercato estival qui s’annonce chaud bouillant sur la Canebière !