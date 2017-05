Le visage du Paris SG pour 2017/18 reste encore flou. De nombreux départs sont annoncés. Dans le sens des arrivées aussi, les noms se succèdent. Difficile donc d’y voir clair. Adrien Rabiot (22 ans) aussi semble un peu perdu. L’Équipe annonce ainsi dans son édition du jour que le milieu de terrain hésite à lier à très long terme son avenir à celui de son club formateur.

L’international tricolore (3 sélections) se poserait ainsi toujours de sérieuses questions sur le projet sportif des Rouge-et-Bleu, alors que le directeur sportif Olivier Létang est parti et que le directeur du football Patrick Kluivert peine à mettre tout le monde d’accord. Ainsi, le quotidien sportif explique que le natif de Saint-Maurice attendrait des garanties sportives pour sceller définitivement son mercato estival.

Rabiot attend des signes forts

Sur le recrutement d’abord, le jeune homme espère voir de précieux renforts débarquer dans la Ville lumière pour relancer la machine. Sur son cas personnel ensuite, il aimerait être fixé au poste de relayeur plutôt qu’en position de sentinelle. Des engagements forts que les pensionnaires du Parc des Princes vont devoir tenir au plus vite pour parvenir à leurs fins. D’autant que plusieurs clubs sont aux aguets (le Bayern Munich a encore été récemment cité).

Les Parisiens, eux, sont en effet dans l’expectative, eux qui se sont rapprochés de son clan et lui ces dernières semaines pour lui offrir une prolongation de contrat (il est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2019). Son président Nasser Al-Khelaïfi le considère tout bonnement intransférable, voyant en lui le symbole présent et futur du club. Mais pour l’heure, à un an du Mondial en Russie, Adrien Rabiot préfère jouer la montre...