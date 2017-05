« Manchester City et l’AS Monaco ont trouvé un accord cet après-midi pour que l’international portugais rejoigne la Premier League la saison prochaine. (...) Muito obrigado Bernardo… and good luck ! ». Dans un communiqué publié ce vendredi en fin d’après-midi sur son site officiel, l’AS Monaco officialisait pour de bon le transfert de Bernardo Silva. L’ailier portugais de 22 ans s’envolait ainsi pour Manchester City, moyennant une somme de 50 M€ selon les dernières indiscrétions.

Un montant important certes mais une perte colossale pour le club de la Principauté, tant le Portugais était un cadre parmi les cadres, un membre incontournable du onze de départ mis en place par Leonardo Jardim. Mais l’ASM a tranché, et a fini par accepter l’offre mancunienne. Dès lors, une question se pose : les supporters monégasques doivent-ils craindre le mercato de leur écurie ? Il faut dire qu’il y a des raisons de se poser des questions au regard des rumeurs de départs nombreuses qui circulent.

Lemar a la cote

Tiémoué Bakayoko est annoncé avec insistance à Chelsea, Fabinho a la cote en Angleterre, Benjamin Mendy plaît lui à Manchester City, Valère Germain est annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille, et Kylian Mbappé a pour sa part l’Europe à ses pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, L’Equipe nous apprend ce samedi matin que Thomas Lemar dispose lui aussi d’une cote folle sur le marché des transferts, puisque trois écuries ont coché son nom.

Il y a tout d’abord la Juventus Turin, qui a pu voir l’ailier à l’œuvre en demi-finale de la Ligue des Champions et qui a visiblement été séduite par son aisance technique. Les Bianconeri ont ainsi pris des renseignements et manifesté un vif intérêt auprès de l’entourage d’un joueur que Monaco rêverait de prolonger. Seulement, l’homme aux 9 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 a également d’autres prétendants, et Tottenham comme l’Atlético Madrid ont un faible pour le jeune talent de 21 ans, dont le bail expire su le Rocher en 2020. Monaco va avoir du boulot.