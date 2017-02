À 31 ans, Bafétimbi Gomis a relancé sa carrière. Parti tenter sa chance en Premier League à l’été 2014, du côté de Swansea, et après un divorce compliqué avec l’OL, l’attaquant français n’a pas vraiment apprécié son expérience outre-Manche. Auteur de 13 buts en deux années passées au Pays-de-Galles, Gomis a préféré plier bagage et rentrer en France pour se refaire une santé. Un pari gagné depuis qu’il a rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille l’été dernier sous forme de prêt.

Avec 16 réalisations inscrites en 24 rencontres de Ligue 1, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OL a déjà égalé son meilleur total de buts inscrits en une saison en carrière (il l’avait fait avec Saint-Étienne en 2007/2008 et avec Lyon en 2012/2013). Actuellement blessé au genou, Gomis doit prendre son mal en patience, mais a donc de grandes chances de signer un nouveau record d’ici la fin du championnat. Si l’option marseillaise a donc été un bon choix, le buteur a révélé dans les colonnes de La Provence que son arrivée à l’OM ne s’est pas faite facilement. Car son agent, Étienne Mendy, lui avait réservé quelques surprises.

Gomis a eu quelques surprises au moment de signer à l’OM

« Il a tout fait pour que je rentre dans les finances marseillaises. C’était difficile, il ne m’avait pas tout dit. Quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis aperçu de certaines choses. Je l’ai regardé, il m’a dit : "Fais-moi confiance et signe". » Qu’avait donc omis de préciser Mendy à son joueur ? Essentiellement des points d’ordre financiers tels que des différences de revenus, des clauses et autres bonus. Des petites « cachotteries » qui n’ont pas dissuadé Gomis de signer à Marseille, mais qui n’ont pas manqué de déstabiliser un peu le numéro 18 olympien.

« Étienne m’a dit de venir, qu’on était tombé d’accord. Ce n’était pas encore vraiment le cas. Ce club me tient à cœur, mais à mon âge, il y a certaines limites et je souhaitais que Swansea et l’OM s’arrangent. (...) Il a tout fait pour que j’accepte ce challenge. À mon arrivée dans les locaux, je le regarde et lui dis : "Mais t’es fou !" Il m’a dit de signer. Et que j’allais marquer 20 buts minimum. » Et visiblement, le représentant a eu le nez creux, Gomis n’étant qu’à quatre buts de l’objectif fixé par son agent.