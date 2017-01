C’est assurément l’un des gros coups du mercato. L’Olympique de Marseille s’est offert Patrice Evra (35 ans, ex-Juventus Turin) ce mercredi pour renforcer le côté gauche de sa défense. L’Olympique Lyonnais a lui aussi un temps suivi cette piste, comme Bruno Genesio l’avait sous-entendu après le choc face à l’OM (3-1). Ce jeudi, face à la presse, le coach des Gones a expliqué pourquoi les Rhodaniens ne s’étaient pas jetés à corps perdu dans ce dossier.

« On a une politique de recrutement de jeunes talents, pour les développer. Ce n’était pas le profil de Patrice, avec tout le respect que j’ai pour lui et sa carrière. (...) Son côté leader rassembleur nous a fait réfléchir. On doit réfléchir sur le court terme mais aussi le moyen terme. C’est ce qu’on a fait », a-t-il d’abord lâché avant de poursuivre. « On avait déjà beaucoup échangé avec le président. Il faut faire attention aux jugements hâtifs. Il y a un équilibre à conserver, à surveiller au sein du groupe, du club. Il faut faire attention à tout dans un club de haut niveau. On a pris cette décision, on espère que ce sera la bonne », a-t-il indiqué.

Une décision mûrement réfléchie

S’il a su imposer ce choix, le coach a dû convaincre Jean-Michel Aulas, qui s’est lui-même dit fan du latéral gauche international tricolore. « Depuis le début, j’ai cette relation-là avec le président qui aime être informé, qui aime échanger. Il tient compte des arguments recevables, je ne suis pas surpris par son attitude. Je ne sais pas si c’était différent avant, car je n’étais pas entraîneur principal. On a une relation claire tous les deux. (...) Je ne vais pas à l’encontre de mon président, on échange, on a parfois des visions différentes. On échange, notamment sur le mercato », a-t-il expliqué avant d’insister.

« Je prends des décisions en mon âme et conscience pour mon groupe et le club. La décision a été prise après analyse, qu’elle soit bonne ou pas. J’en parle ensuite avec mon président, c’est lui qui tranche. Je le fais parce que c’est mon devoir de le faire, en pensait que c’est la meilleure solution pour l’équipe et le club. J’ai une vision à moyen terme pour le club, c’est important. C’est ma conception de la politique du club », a-t-il confié, glissant un des arguments qui ont fait la décision dans l’esprit de JMA. « J’ai déjà deux latéraux gauches, qui sont parfois décriés, mais sur ce qu’a montré Jérémy contre Marseille ou Monaco, on peut très bien faire 5 mois avec Jérémy et Rybus ». L’avenir dira si l’OL, qui vise le Havrais Ferland Mendy (19 ans), regrettera ou non son choix.