Saïd Chabane sait ce qu’il veut. L’hiver dernier, le président du SCO d’Angers avait refusé plusieurs propositions pour Nicolas Pépé. Le patron angevin avait fixé un certain prix et ne voulait pas voir partir l’international ivoirien pour moins comme il nous l’avait confié à l’époque. « 10 millions d’euros pour Pépé ? Oh même un petit peu plus ! C’est un joueur qui, s’il continue sur cette lancée, peut faire de belles choses. Il est assimilé à un joueur comme Dembélé. Je crois que Dembélé a déjà son niveau de prix. Je ne vois pas pourquoi à terme on ne demanderait pas ce genre de prix pour Nicolas Pépé ».

Mais qu’en est-il pour cet été ? Pépé bénéficie d’un bon de sortie comme nous l’a confié aujourd’hui le président Saïd Chabane. « Il n’y a que Nicolas Pépé qui a un bon de sortie cet été. Il va partir compte tenu des offres qui arrivent en ce moment. Je pense qu’il va partir ». Car deux offres à la hauteur des attentes du SCO (10 millions d’euros ou plus) sont arrivées sur le bureau du patron angevin. « J’avais demandé 10 millions d’euros cet hiver. Aujourd’hui, on a reçu deux offres et les deux offres sont légèrement au-dessus de 10M€ ».

Selon nos informations, l’une provient d’un club anglais (Newcastle ?) et l’autre d’une écurie française qui est Lille. En effet, les Nordistes n’ont pas caché leur intérêt pour Nicolas Pépé. En fin de saison, Marcelo Bielsa est venu le superviser a révélé beIN Sports récemment. Si du côté d’Angers on se frotte déjà les mains grâce à la vente du joueur, il reste à savoir quelle sera l’envie du clan Nicolas Pépé puisque des clubs comme l’Olympique de Marseille et Newcastle l’apprécient également. Réponse dans quelques semaines....