Les étés se suivent et se ressemblent pour Moussa Sissoko. L’an dernier, le milieu de terrain international tricolore quittait Newcastle, relégué alors en Championship. Après de longues, de très longues négociations, l’ancien joueur du TFC, auteur d’un excellent Euro 2016 avec les Bleus, a rejoint Tottenham contre un chèque de 35 millions d’euros. Une nouvelle aventure pour le footballeur âgé de 27 ans. Mais tout ne s’est pas très bien passé chez les Spurs où il a disputé au total 34 rencontres toutes compétitions confondues. Au micro de SFR Sport il y a quelques jours, Sissoko a avoué qu’il réfléchira à son avenir durant l’intersaison.

« L’année prochaine, c’est l’année de la Coupe du monde, j’aspire à avoir beaucoup plus de temps de jeu, comme chaque joueur. Il reste encore un match cette saison, puis la sélection et les vacances. Il va falloir se poser les bonnes questions, voir ce qui est le mieux pour moi et essayer de prendre une décision ». Des propos qui ne seraient visiblement pas passés inaperçus du côté de la cité phocéenne. Hier, le Journal du Dimanche a révélé comment l’Olympique de Marseille draguait Moussa Sissoko (coup de téléphone de Patrice Evra notamment). Mais qu’en est-il du côté du principal intéressé ?

Contactée par nos soins, une source proche du joueur nous a confié : « Aujourd’hui, il n’y a eu aucun contact, aucun rendez-vous ou aucune proposition de la part de l’Olympique de Marseille. Ce sont simplement des rumeurs. On en a entendu parler. Mais à ce jour, il n’y a strictement aucun contact ni entre Moussa, ni entre ses agents et Marseille. Ce n’est pas à l’ordre du jour ». Si la piste phocéenne n’est pas encore d’actualité, le joueur sous contrat jusqu’en 2021 est bien en réflexion. « Il se sent bien à Tottenham. Il aime le club. Mais il restera attentif à l’intérêt que d’autres peuvent lui porter ». Selon nos informations, plusieurs écuries anglaises, allemandes et italiennes sont déjà venues aux renseignements. Mais pour le moment il n’y a rien de concret. Nul doute qu’elles devraient s’activer prochainement. L’été va être encore agité pour Moussa Sissoko qui n’a jamais caché sa préférence pour la Premier League !