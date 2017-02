« Je pense qu’il est arrivé, le bon moment. Je pense que cet été ce sera le moment ou il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été. » Cette déclaration d’Alexandre Lacazette, délivrée au micro du Canal Football Club, a enfoncé le clou, déjà martelé en conférence de presse vendredi dernier.

Alexandre Lacazette a envie de partir mais pas n’importe où. Ces dernières années, il a jugé que ce n’était ni le bon moment, ni la bonne offre, lorsque des clubs se sont approchés. L’été prochain, ce sera une autre histoire, surtout s’il présente des statistiques toujours aussi intéressantes. Avec 18 buts inscrits en 18 apparitions, il présente un ratio phénoménal qui pourrait attirer de gros poissons.

L’OL veut mettre une clause de 70 M€

Pour la direction de l’Olympique Lyonnais, il s’agit donc surtout d’anticiper la chose et de tenter de récupérer la plus grande somme possible. Ainsi, comme le rappelle L’Équipe, des discussions ont été menées à la fin de l’été dernier pour évoquer une prolongation de contrat de Lacazette. D’abord pour faire de lui le joueur le mieux payé du club (avec une offre à 6,36 M€ brut par an). Ensuite pour glisser une clause libératoire (sous seing privé car interdit dans les contrats) à hauteur de 70 M€ !

L’OL souhaite fixer le prix de Lacazette à 70 M€, ce qui ferait de lui le plus gros transfert de l’histoire du championnat dans le sens des départs. Évidemment, du côté du joueur, ce montant est jugé trop élevé, ce qui pourrait être un frein dans les négociations pour une prolongation visant à faire grimper le prix de vente. Sous contrat jusqu’en 2019, titulaire indiscutable depuis 5 ans, meilleur buteur du club depuis 4 ans, le Français de 25 ans pense sûrement mériter un bon de sortie à un tarif accessible.