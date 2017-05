L’Olympique Lyonnais a-t-il réellement voulu un jour de Mathieu Valbuena ? Depuis son arrivée à Lyon en août 2015, le milieu offensif a connu plus de désillusions que de grandes joies. On ne reviendra pas sur la fameuse affaire de la sextape qui a pollué son exercice 2015-2016 et qui continue de lui rejaillir à la figure au gré des déclarations de Karim Benzema. À plusieurs reprises, l’OL a sondé le marché pour trouver un point de chute à un joueur dont les prestations étaient jugées décevantes. Mais fidèle à son habitude, Valbuena a retroussé ses manches et a su revenir à son meilleur niveau.

De là à être considéré comme intouchable ? Pas vraiment. Avec 15 titularisations en L1 cette saison, Petit Vélo n’a pas toujours eu droit aux meilleures considérations (il est souvent remplacé en cours de match, par exemple), malgré un apport offensif indéniable (10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Et si l’on en croit L’Équipe, la fin de l’aventure est proche. « Lyon ne veut plus de Valbuena », titre ainsi le quotidien sportif, qui explique l’OL cherche à le céder lors de ce mercato estival, une fois de plus.

Le Fenerbahçe est sur le coup

« Ce sera au futur directeur sportif et à l’entraîneur de trancher », avait évacué Jean-Michel Aulas lors de sa dernière sortie médiatique remarquée. Clairement, le président de l’OL n’a pas donné sa position personnelle, ce qui n’est pas bon signe pour Valbuena. À 32 ans, ce dernier va donc changer d’air et de nouveau quitter la France. Après avoir vécu l’expérience russe au Dinamo Moscou, il serait déjà proche de la Turquie.

En effet, comme relayé il y a quelques jours déjà, Fenerbahçe a pris une longueur d’avance sur la concurrence en proposant un contrat de 3 ans avec un salaire proche de celui touché à Lyon. Sous contrat jusqu’en 2018, il devra faire l’objet d’une offre de transfert, même si on se doute qu’il ne faudra pas débourser une somme folle pour l’arracher au club rhodanien.