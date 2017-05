Champion d’Angleterre avec Leicester, Riyad Mahrez avait éclaboussé la Premier League de tout son talent la saison dernière jusqu’à recevoir le prix du meilleur joueur de l’année. Mais alors qu’un départ semblait déjà envisagé l’été dernier suite à ses superbes prestations, l’Algérien, tout comme son compère Jamie Vardy, avait décidé de prolonger avec les Foxes jusqu’en 2020.

Oui mais voilà, la belle histoire ne se répète pas deux fois, et Mahrez ainsi que ses coéquipiers ont vécu une saison plus que compliquée de l’autre côté de la Manche (actuel 12e du classement), malgré tout de même un joli parcours européen avec une élimination en quarts de finale de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid (0-1, 1-1). Ainsi, un départ lors du prochain mercato semble de plus en plus envisagé par l’ancien Havrais. Et d’après les informations du Mirror, l’Olympique de Marseille serait intéressé par celui qui a fait trembler les filets à 9 reprises cette saison toutes compétitions confondues. À noter que l’Algérien avait été proposé à l’OM en 2014, mais Vincent Labrune, président du club à l’époque, avait envoyé bouler les représentants du joueur.

Riyad Mahrez veut jouer la Ligue des Champions

L’OM Champions Project est sur toutes les lèvres depuis l’arrivée de Frank McCourt et son équipe à la tête du club marseillais. Les dirigeants phocéens souhaitent attirer quelques grands talents au sein de leur effectif et n’hésiteront pas à sortir le chéquier afin de bâtir une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les cadors du championnat. Seul problème, et non des moindres, Mahrez a l’ambition de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ainsi, toujours d’après le média britannique, l’OM compte compenser l’absence d’une participation à la plus prestigieuse compétition européenne avec une belle offre pour l’international algérien (30 sélections, 8 buts).

Mais s’offrir le joueur de 26 ans ne sera pas une mince affaire. Pour cause, le natif de Sarcelles semble être dans le viseur de plusieurs écuries européennes et notamment de Liverpool, tandis que Sport annonçait il y a quelques semaines que le Fox rêverait de rejoindre le FC Barcelone. Suite à ces nombreux intérêts, Leicester aurait d’ailleurs récemment fixé le prix de son milieu offensif à près de 46 millions d’euros. Reste à savoir si l’OM saura se montrer convaincant pour s’attacher les services du meilleur joueur africain de l’année 2016.