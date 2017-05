Quel mercato pour l’Olympique de Marseille ? A cette question, les fans du club phocéen espèrent trouver une réponse rapidement, et attendent surtout quelques poids lourds pour venir garnir le Champions Project si cher à Jacques-Henri Eyraud et Franck McCourt. Des pistes, il n’en manque pas puisque, chaque jour ou presque, de nouveaux joueurs sont annoncés sur la Canebière.

De Kevin Gameiro à Olivier Giroud en passant par Chicharito, Kurt Zouma, Aymen Abdennour, Laurent Koscielny, ou bien encore Simon Kjaer... Tous ont vu leurs noms être cités sur le Vieux-port. Et voilà qu’un nouvel élément est ce jeudi après-midi lié au dernier cinquième du championnat de France de Ligue 1. En effet, France Football vient d’annoncer qu’Alexandre Song avait à son tour été approché par l’Olympique de Marseille.

L’OM approche Alexandre Song

Si William Vainqueur pourrait bientôt prolonger, l’OM cherche malgré tout à muscler encore son entrejeu et a donc coché le nom de l’international camerounais (49 capes) sur ses tablettes. Le joueur, arrivé au Rubin Kazan l’été dernier, a disputé 16 matches de championnat russe dont 12 comme titulaire sans inscrire le moindre but. Exclu lors de son dernier match face à Amkar, le Lion indomptable a ainsi vu Andoni Zubizarreta l’interroger sur un possible intérêt pour un transfert vers l’OM.

C’est d’ailleurs le directeur sportif qui, en 2014, avait travaillé sur la venue de l’ancien Gunner d’Arsenal au FC Barcelone. Reste que, toujours selon France Football, l’opération ne s’annonce pas forcément évidente pour les Olympiens, car le joueur de 29 ans jouit d’un confortable salaire en Russie, et toucherait entre 3 et 4 M€ nets annuels au sein de son club. Un montant pas insurmontable mais qui reste tout de même une somme rondelette. Aux Phocéens de se montrer convaincants.