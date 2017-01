Le FC Valence espère 9 départs cet hiver. Ce mercredi, nous vous expliquions que le club ché souhaitait se séparer de plusieurs éléments d’ici la fin du mercato, histoire de dégraisser son large effectif et de se donner une marge de manœuvre nouvelle pour recruter. Aderlan Santos (27 ans) était notamment annoncé comme l’un des candidats au départ.

Le défenseur central, arrivé en provenance du Sporting Braga à l’été 2015, n’entre pas spécialement dans les plans des Valencians. Surtout, il jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. À en croire Superdeporte, Galatasaray et l’Olympiacos Le Pirée sont notamment sur les rangs, tout comme des écuries portugaises et brésiliennes. Mais ce n’est pas tout.

L’OM s’est renseigné

Le quotidien sportif espagnol révèle en effet que l’Olympique de Marseille est également sur les rangs. Les Phocéens seraient récemment venus aux nouvelles pour connaître les conditions d’un éventuel transfert du Brésilien, sous contrat avec les pensionnaires de Mestalla jusqu’en juin 2020. Par le passé, l’Auriverde avait déjà été annoncé en Ligue 1, à l’Olympique Lyonnais, à Rennes et à Monaco. La charnière centrale marseillaise, composée de Rolando et Rod Fanni, a montré sa fragilité contre l’AS Monaco (1-4, 20e journée de Ligue 1).

Et les autres options de Rudi Garcia dans ce secteur (Doria, Hubocan ou Rekik) n’ont pas franchement convaincu jusqu’ici. D’où la volonté du technicien, au-delà de l’arrivée d’un latéral gauche (Jordan Amavi, Lionel Carole, Jetro Willems et Théo Hernandez sont notamment cités comme cibles prioritaires de l’OM), de profiter de toute opportunité hivernale pour renforcer son arrière-garde. Aderlan Santos, que Superdeporte estime entre 4 et 5 M€, sera-t-il l’heureux élu ? L’avenir nous le dira...