Certes, le Paris SG a perdu son titre de champion de France ce mercredi, au profit de l’AS Monaco. Mais Le Parisien annonce une nouvelle qui devrait un peu consoler le club de la capitale. Après trois saisons sous la surveillance de l’instance de contrôle des clubs de l’UEFA pour non-respect de certaines règles du fair-play financier, les Rouge-et-Bleu retrouvent une plus grande marge de manœuvre sur le plan économique.

Concrètement, la direction des pensionnaires du Parc des Princes peut casser sa tirelire cet été avec plus d’ampleur. Le Parisien explique donc que, si l’écurie de la Ville lumière parvient à vendre cet été pour au moins 30 M€ (un objectif réalisable au regard des éléments annoncés sur le départ, à l’image de Serge Aurier, Grzegorz Krychowiak, Lucas, etc.), elle pourra dépenser entre 150 et 200 M€ sans trembler.

Une bonne nouvelle pour Berta... ou Henrique

Une donnée loin d’être négligeable puisque cette enveloppe permettra à la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi d’investir massivement sur le marché des transferts cet été, avec l’espoir d’attirer un nouveau grand nom afin de donner un nouvel élan au projet de QSI. Les noms d’Alexis Sanchez (Arsenal), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) ou encore Neymar (Barcelone) circulent toujours. Le PSG peut donc de nouveau rêver plus grand.

Un chantier alléchant pour le prochain directeur sportif parisien. Un dossier qui pourrait rapidement se décanter. L’Équipe annonce en effet que les Franciliens ont une préférence pour l’Italien Andrea Berta, qui officie à l’Atlético Madrid. Seulement, le Transalpin, qui souhaite avoir les pleins pouvoirs sportifs pour maîtriser ce domaine de A à Z, hésite encore. Le dossier Antero Henrique (ex-FC Porto) reste sous le coude des décideurs du PSG. Au cas où...