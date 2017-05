Comme Maxime Lopez avant lui, Boubacar Kamara (17 ans) est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs formés à l’Olympique de Marseille ces dernières années. Seulement, contrairement au milieu de terrain, promu titulaire par Rudi Garcia, le défenseur central, finaliste malheureux de la Coupe Gambardella contre Montpellier (1-1, 5t. a. b. à 4), ne s’est pas encore si son avenir est au sein du club phocéen.

Interrogé en zone mixte au Stade de France, le jeune homme, dont le contrat expire en juin, a livré une mise au point sur sa situation, lui qui négocie depuis plusieurs semaines une prolongation avec sa direction. « Mon avenir ? Non, je ne sais pas. J’attends le rassemblement en sélection et après je verrai avec mes agents et ma famille où j’en suis », a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.

« Moi je suis bien ici. Marseille c’est ma ville. Et après, on verra par la suite », a-t-il expliqué, flatté par les récents propos de Garcia qui déclarait vouloir lui donner une place à part entière dans le groupe olympien la saison prochaine. « Je suis flatté. Après, c’est moi qui prendrai ma décision si je reste à l’OM ou pas », a-t-il lâché. Maître de son destin, Boubacar Karama, suivi par de grands clubs européens (Borussia Dortmund, Manchester City, etc.), reste ouvert à tout. « Je ne ferme aucune porte », a-t-il conclu. À l’OM de jouer.