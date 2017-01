Le mercato d’été a laissé des traces au PSG. Le club de la capitale ne veut plus reproduire les mêmes erreurs. Si Thomas Meunier a donné satisfaction aux dirigeants parisiens, Hatem Ben Arfa, Jesé et Grzegorz Krychowiak n’ont pas apporté ce que l’on attendait d’eux. Cet hiver, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé de se montrer plus exigeante au moment de recruter. Ainsi, Paris a fait un joli coup en faisant signer Julian Draxler, qui a d’ailleurs réussi ses débuts. Mais la priorité affichée était de se renforcer en attaque en mettant la main sur la doublure d’Edinson Cavani. Patrick Kluivert comme Unai Emery avaient reconnu publiquement que les pensionnaires du Parc des Princes recherchaient un élément capable de suppléer l’Uruguayen. Plusieurs pistes ont été explorées ces dernières semaines. Les noms de Michy Batshuayi, Daniel Sturridge, Alexis Sanchez, Christian Benteke, Fernando Llorente, Lucas Alario ou encore Iago Aspas ont été cités.

Concernant ce dernier, un représentant de Promoesport, agence qui gère les intérêts du gaucher international espagnol (1 sélection, 1 but), nous a confié. « Il n’y a absolument rien d’officiel. Nous n’avons eu aucun contact avec le Paris SG pour Iago Aspas, ni même une prise de renseignements ». Pour Michy Batshuayi, L’Équipe a révélé que le PSG avait formulé deux propositions de prêt. Mais Chelsea a répondu par la négative à deux reprises. Pour Benteke et Llorente, ces deux profils ne faisaient pas l’unanimité au sein du club français. La piste la plus chaude cet hiver menait à Lucas Alario. Mais face au manque d’expérience en Europe du joueur de River Plate, Paris aurait mis un frein à cette piste. « Ça n’a été que des rumeurs, ma tête est ici », a déclaré de son côté le joueur hier. De multiples échecs qui auraient poussé les Franciliens à changer de stratégie cet hiver.

Un numéro 10 plutôt qu’un 9

« Je ne vais pas acheter un joueur pour acheter. Ça doit être un joueur pour améliorer l’équipe, c’est le plus important », a confié le directeur du football Patrick Kluivert samedi après le match face à Rennes. Le Parisien va dans ce sens et révèle que le PSG songerait à ne pas recruter une doublure à Cavani cet hiver. Hatem Ben Arfa devrait occuper ce rôle, lui qui a donné satisfaction à Emery à ce poste dernièrement. D’ailleurs, le technicien ibérique avait indiqué après le match en Coupe de France face à Bastia que HBA pourrait être le remplaçant d’Edinson Cavani. Les champions de France préféreraient donc attendre cet été 2017. D’autant que certains éléments offensifs tels que Jean-Kévin Augustin et Jesé, bien que courtisés, ne sont toujours pas partis en prêt à l’heure actuelle. Il n’y a pas que sur ce dossier que les Parisiens font machine arrière.

Outre un attaquant, le PSG voulait aussi prendre les devants en recrutant un latéral gauche pour anticiper le départ de Maxwell en fin de saison et aussi pour compenser une éventuelle absence de Layvin Kurzawa. Mais le Français ne s’est finalement pas fait opérer de sa pubalgie. Cela devrait aussi être remis à l’été 2017. À ce poste, les noms de Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg) et Faouzi Ghoulam (Naples) ont été cités. Si ces dossiers sont a priori laissés en stand-by, Paris demeurera attentif jusqu’à la fin du mercato, assure Le Parisien. Mais ce n’est pas tout puisque L’Équipe affirme ce mardi que les pensionnaires du Parc des Princes pensent à recruter un numéro 10 si une bonne opportunité se présente durant le mois de janvier. Le club francilien commencerait à perdre patience suite aux blessures à répétition de Javier Pastore, qui n’a plus joué de match officiel depuis le 19 novembre 2016. Paris a encore deux bonnes semaines de travail pour trouver la perle rare.