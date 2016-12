Il n’est que l’ombre de lui-même. Au regard de son talent et de tout ce qu’il a pu accomplir dans sa carrière, Angel Di Maria déçoit depuis le coup d’envoi du présent exercice. Avec seulement un but inscrit et cinq passes décisives adressées en quinze matches disputés dans le championnat de France de Ligue 1, l’ailier argentin est transparent. Unai Emery tente pourtant tout pour le relancer, quitte à décaler Lucas Moura sur le côté de gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain pour permettre à l’international albiceleste (82 capes, 18 réalisations) d’évoluer à droite et de pouvoir ainsi rentrer sur son fameux pied gauche.

Mieux, l’entraîneur arrivé l’été dernier en provenance du FC Séville accorde une confiance totale à Fideo, quitte à ne pas faire jouer les recrues Ben Arfa et Jesé : « J’ai deux chemins pour moi : l’enlever de l’équipe ou continuer avec lui pour la confiance. Je dois regarder qui est le meilleur joueur à cette position. C’est plus facile d’enlever un joueur quand il est mal. Mais je préfère donner la confiance. Après, c’est clair que la confiance ne va pas dans une seule direction. Pas seulement de moi à lui, de l’équipe à lui, du PSG à lui, des supporters à lui mais de lui à nous. La patience est importante dans le football, les résultats et la performance aussi. Aujourd’hui, on va continuer avec la confiance dans le joueur », déclarait-il le 11 décembre dernier après PSG-Nice (2-2).

Jorge Mendes parle de Di Maria en Chine

Mais en dépit de ce soutien sans faille, Di Maria continue d’enchaîner les prestations insignifiantes. A-t-il la tête ailleurs ? C’est peut-être une hypothèse à prendre en considération si l’on se fie aux révélations faites par L’Équipe en ce dimanche matin. Le quotidien national affirme en effet dans ses colonnes que l’agent du joueur, Jorge Mendes, qui a vu l’homme d’affaires chinois Guo Guangchang entrer dans le capital de sa société Gestifute en novembre 2015, souffle régulièrement le nom du natif de Rosario dans l’Empire du Milieu. Des discussions jusqu’alors informelles, certes, mais suffisantes pour que, toujours d’après le journal, des intermédiaires évoquent aujourd’hui une possible transaction impliquant Di Maria dans les prochains mois.

Alors que son nom a été cité dans les Football Leaks, le joueur de 28 ans serait-il tenté à l’idée de tout plaquer pour s’offrir une nouvelle vie loin des turpitudes du football européen ? Oscar, 25 ans, a après tout privilégié cette option en quittant Chelsea pour rejoindre le Shanghai SIPG et percevoir au passage un salaire ahurissant (pour ne pas dire consternant) de 700 000€ par semaine. Di Maria peut légitimement espérer toucher encore plus et devenir, de loin, le joueur le mieux payé de toute la planète football. Voilà peut-être un moyen pour celui qui commence à agacer Nasser Al-Khelaïfi de se remotiver alors qu’il apparaît totalement perdu depuis quelques semaines...