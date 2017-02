Mission accomplie. En s’imposant à Lokeren ce week-end (1-2, 28e journée), Eupen a assuré son maintien en Jupiler Pro League. Une excellente nouvelle pour le modeste club belge, qui va désormais pouvoir s’atteler à construire son effectif pour la saison prochaine, en anticipant notamment les départs à venir. La formation coachée par l’Espagnol Jordi Condom sait en effet déjà que son buteur Henry Onyekuru (19 ans), auteur du but de la victoire à Lokeren, ne sera plus là.

La saison aboutie du jeune Nigérian, 12 réalisations et 4 passes décisives en 26 apparitions en championnat (14 buts toutes compétitions confondues), n’est pas passée inaperçue en Europe et ailleurs. En janvier déjà, le CSKA Moscou et le Celtic Glasgow avaient tenté leur chance, sans toutefois parvenir à se mettre d’accord avec Eupen. Une situation qui avait poussé le goleador à manifester publiquement son mécontentement. Depuis, les choses sont aplanies, comme l’a confié le joueur, relayé par La Meuse.

Du beau monde sur le coup

« Tout est arrangé avec la direction, je vais partir cet été. Je n’ai plus aucun souci avec un club que j’ai aidé dans sa quête de maintien. L’objectif est atteint et nous verrons quelle sera ma prochaine destination. Le Celtic ? Je ne sais pas. Je dois en discuter avec mes agents pour voir ce qui me conviendra le mieux. Seule certitude, je ne serai plus à Eupen », a-t-il affirmé. Une annonce forte qui a provoqué des réactions sur le marché. Le Daily Mail relaie ainsi sa déclaration, dressant également la liste des clubs sur le coup. Et ils sont plutôt nombreux... et prestigieux.

Le quotidien anglais explique qu’Arsenal et Chelsea se sont penchés sur son cas, tout comme le FC Séville, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, l’OGC Nice, Liverpool, Anderlecht, le RB Leipzig, Bruges et Lille à en croire L’Avenir. Le LOSC et le Gym ont d’ailleurs un coup à jouer, pouvant offrir à ce diamant brut un temps de jeu supérieur à celui qu’il aurait chez ses autres courtisans. Eupen réclamerait 7 M€ pour lâcher son buteur. Alors, qui raflera la mise ?