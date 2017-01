Anwar El Ghazi fait l’objet de convoitises de la part de clubs de Ligue 1 qui désirent se relancer. Ce matin, nous vous informions via la Gazzetta dello Sport, que l’OM était bien parti pour enrôler la jeune pépite de l’Ajax Amsterdam. Le club racheté il y a peu par Frank McCourt avait formulé une offre de 7 M€, soit un peu plus que la proposition de la Lazio Rome. Le média italien semblait assez sur de lui en indiquant même que l’affaire pouvait se conclure dans les heures à venir. Le joueur signerait un contrat de 5 ans.

Mais l’OM n’est pas le seul sur les rangs pour accueillir l’attaquant de 21 ans et la première recrue depuis la reprise du club n’est finalement pas arrivée. Dans la journée, Sky Italia affirmait que El Ghazi se dirigeait plutôt vers le LOSC. Le joueur aurait même donné son accord pour rejoindre les Dogues. Cette information a depuis été confirmée par Voetbal et RMC. L’international néerlandais devrait même rejoindre le domaine de Luchin en début de semaine prochaine pour y signer un bail de 4 ans et demi. Montant de l’opération ? 7 M€, comme l’offre de Marseille qui n’a cependant pas dit son dernier mot.

Un défenseur paraguayen en approche

El Ghazi a véritablement explosé la saison dernière en trouvant le chemin des filets à 11 reprises en 27 rencontres d’Eredivisie. Si le joueur a plus de mal cette saison avec aucun but inscrit en 10 matches de championnat, il conserve tout de même une très belle cote sur le marché européen. D’ailleurs si le transfert a bel et bien lieu, le LOSC réaliserait une opération séduisante, sur le papier en tout cas. Et selon RMC, le club nordiste serait également sur le point de boucler une autre arrivée.

Il s’agit de Junior Alonso. Lille est sur le point de tomber d’accord avec le défenseur central de 23 ans mais, malgré une première offre, il reste encore à trouver un terrain d’entente avec le club paraguayen de Cerro Porteno. Le joueur devrait venir visiter les installations lilloises en milieu de semaine prochaine. Son arrivée viendrait combler le départ de Renato Civelli, de retour en Argentine. À peine propriétaire du club, Gérard Lopez est déjà d’attaque. Reste à savoir si Marcelo Bielsa viendra.