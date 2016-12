« Emery m’a dit une chose très juste qui est ma vision depuis toujours : « Quand on fait une erreur, il vaut mieux essayer de la corriger que de vivre avec. Donc, si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger. La porte n’est pas fermée ». Ce vendredi, dans les colonnes du Parisien, le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi entrouvrait la porte au départ de Jesé Rodriguez (23 ans), erreur de casting du dernier mercato estival, auteur de 2 buts seulement depuis son arrivée dans la capitale.

L’attaquant espagnol semble sur la même longueur d’onde, puisqu’il s’est, selon El Larguero, déjà mis d’accord avec Las Palmas pour y terminer la saison. Il ne reste plus à la formation ibérique, actuelle 10e au classement de Liga, qu’à s’entendre avec la direction parisienne sur les conditions de l’opération. Et selon le quotidien espagnol Canaria7, les pensionnaires du Parc des Princes, qui devraient accueillir Julian Draxler (23 ans, VfL Wolfsbourg) dans les prochaines heures, ont déjà communiqué leurs exigences à leurs homologues.

Las Palmas joue la montre

Ils demanderaient ainsi 2,6 M€, entre indemnité de prêt et part des salaires de l’ancien Merengue, recruté lors du dernier mercato estival pour 25 M€, pour les six prochains mois. Le président de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, qui s’est déjà entretenu avec le joueur et son entourage, juge cette somme trop élevée et assure qu’il jouera la montre. « Jesé aimerait venir à Las Palmas, mais la volonté du joueur ne fait pas tout », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Vu les prétentions du Paris SG, l’opération n’est, à l’heure actuelle, pas faisable. Le club attendra janvier, comme dans d’autres dossiers, pour tenter d’accueillir des joueurs de haut niveau aux meilleures conditions possibles », a-t-il indiqué. Les négociations sont donc ouvertes, chaque partie cherchant à défendre ses intérêts. Le départ de Jesé Rodriguez, sous contrat au PSG jusqu’en juin 2021, n’a quoi qu’il en soit jamais semblé aussi proche...