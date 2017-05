Le Paris Saint-Germain va très certainement, pour la première fois depuis 2012, boucler un exercice sans accrocher le titre de champion de France de Ligue 1. Sauf tremblement de terre, c’est l’AS Monaco qui sera sacré peut-être dès dimanche soir et va laisser le club de la capitale échouer à la deuxième place du classement. Pas franchement une habitude, et peut-être même la fin d’un premier cycle dans les rangs Rouge-et-Bleu.

Car certains vétérans du groupe ne sont pas assurés de rester, et si l’agent de Thiago Motta nous a déjà fait savoir que d’autres clubs s’étaient positionnés pour l’enrôler, Maxwell s’apprête lui aussi à céder sa place dans l’effectif francilien. Arrivé en 2012 Porte d’Auteuil, le latéral gauche est devenu le remplaçant de Kurzawa cette saison et ses dernières sorties tendent à prouver qu’il n’est plus vraiment le défenseur irréprochable de ces dernières années (18 matches de L1).

Le PSG en pince pour Yuri

Dès lors, le Brésilien de 35 ans et en fin de contrat se dirige vers la sortie, et le Paris SG tente déjà de lui trouver un successeur. Le nom de Ricardo Rodriguez a rapidement été cité, mais le Suisse de Wolfsbourg semble aujourd’hui promis à l’AC Milan. Autre joueur régulièrement évoqué dans les travées du Parc des Princes, Faouzi Ghoulam pourrait être une alternative intéressante mais son profil rappelle peut-être trop celui de l’actuel titulaire, Kurzawa. Alors, une troisième piste est creusée par la direction francilienne et Le Parisien nous apprend ce jour que le finaliste de la Coupe de France (face à Angers) s’intéresse de très près à Yuri Berchiche (27 ans).

Titulaire indiscutable à la Real Sociedad, celui dont le bail expire en 2020 réalise de belles choses en terres basques, auteur de 3 buts en 33 matches de Liga : « Il est puissant, rapide, et très technique. Il aime se porter vers l’avant régulièrement, c’est un latéral gauche très intéressant. Il n’y a rien de surprenant selon moi à voir le PSG s’intéresser à lui, il fait une très grande saison, il est l’un des meilleurs à son poste », souligne notre correspondant en Espagne Rafael Castro au sujet de celui qui est passé plus tôt dans sa carrière par Tottenham. Une piste à suivre donc.