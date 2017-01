Troisième du classement de Ligue 1, deuxième de son groupe de Ligue des Champions, peu convaincant dans son jeu : le Paris Saint-Germain n’a pas franchement signé une première moitié de saison digne d’une équipe rêvant toujours des sommets européens. Pour rectifier le tir, le club de la capitale a donc fortement misé sur le mercato hivernal. Recruté l’été dernier et revenu de six mois de prêt à Rosario Central, Giovanni Lo Celso est le premier renfort à avoir rejoint les hommes d’Unai Emery, suivi par ce qui devrait être la recrue phare du mercato hivernal parisien, l’Allemand Julian Draxler. Deux joueurs que Paris espère opérationnels le plus rapidement possible afin de prêter main-forte à une équipe, et plus particulièrement à un secteur offensif trop dépendant d’Edinson Cavani.

Mais en attendant de voir si Lo Celso et Draxler parviendront à s’acclimater rapidement à leur nouveau club, l’optimisme est de rigueur chez les Rouge-et-Bleu. « Les deux joueurs qui sont venus viennent pour aider l’équipe. Ce sont des joueurs qui ont la qualité pour jouer ici. (...) Lo Celso a commencé l’entraînement dimanche et Draxler aujourd’hui (hier, ndlr). Ils ont besoin de temps pour s’adapter. Ce sont de bons joueurs. La progression dans le travail , l’adaptation et les performances grâce aux entraînements nous diront comment ils sont. Mais ce sont des joueurs qui ont la capacité pour jouer ici », a indiqué Unai Emery à l’occasion de la conférence de presse organisée dans l’hôtel des Parisiens à Tunis, en marge du match amical qui opposera le PSG au Club Africain.

Ben Arfa souhaite la bienvenue à Draxler et Lo Celso

Et si le coach francilien a bon espoir, c’est également le cas du capitaine des champions de France en titre Thiago Silva qui espère bien voir son équipe redresser la barre. « Les six premiers mois ont été difficiles. Avec les deux joueurs qui sont arrivés, on voit qu’ils ont la capacité de jouer avec le maillot du PSG. Ils vont beaucoup nous aider parce que ce sont des joueurs de qualité. » Vous l’aurez compris, les deux nouveaux arrivants sont donc plus que jamais attendus au tournant.

Mais qu’en pense un certain Hatem Ben Arfa ? Également présent face aux médias, l’ancien Niçois voit-il d’un bon œil cette nouvelle concurrence ? Lui qui n’a pas vraiment bénéficié d’un temps de jeu conséquent jusqu’à présent, doit-il s’inquiéter à l’heure où Paris a mis près de 40 M€ sur la table pour s’offrir un redoutable concurrent, le dragster Draxler ? « C’est une bonne chose parce que le club sait comment faire pour récupérer de bons joueurs. On a vu à l’entraînement que c’était des joueurs de grande qualité technique. Tout bon joueur est important dans chaque équipe. Bienvenue à eux, ils vont nous aider pour la deuxième partie de saison. » Apparemment, aucune inquiétude en vue. Mais nul doute que cette question se posera à nouveau si l’un des deux (voire les deux) nouveaux arrivants parviennent à séduire Emery.