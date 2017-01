L’année 2017 commence de la meilleure des manières pour Edinson Cavani (29 ans). L’attaquant du Paris SG, qui est rentré se ressourcer en Uruguay pendant la trêve hivernale, est encore sur son petit nuage après son deuxième semestre 2016 incroyable. « C’est un bon moment dans ma vie. J’essaie de vivre le moment présent, de faire du mieux possible. Je travaille pour être à 100% dans ce que je dois faire et être prêt pour ce qui arrive », expliquait-il ce lundi dans les colonnes de Cambio de Salto.

« Je crois que le travail paie. Je vis un bon moment, j’en profite. Ça ne me change en rien mais ça me motive pour aller de l’avant et donner mon maximum », insistait-il. Ses excellentes prestations ont en tout cas convaincu les pensionnaires du Parc des Princes de finaliser les discussions concernant sa prolongation de contrat. Selon les informations de L’Équipe, el Matador va rempiler avec le club de la capitale dans les tout prochains jours.

Une récompense méritée

Le quotidien sportif indique qu’il ne manque plus que quelques infimes détails pour valider le nouveau contrat de l’Uruguayen. Un bail, assorti d’une nette revalorisation salariale évidemment, censé courir jusqu’en juin 2020. Une belle récompense pour l’ancien Napolitain qui a su prouver qu’il pouvait tenir la pointe de l’attaque des Rouge-et-Bleu, lui qui était souvent aligné à gauche lorsque Zlatan Ibrahimovic était encore là.

Le PSG envoie là un signe fort sur le marché. Après avoir blindé son capitaine et défenseur central brésilien Thiago Silva il y a quelques jours, les champions de France en titre montrent à la planète football qu’ils n’entendent pas lâcher leurs meilleurs éléments, et ce, malgré les nombreuses sollicitations (la Chine a notamment tenté sa chance pour Edinson Cavani). Sans oublier l’opération Julian Draxler (23 ans, ex-Wolfsbourg). L’ambition est là.