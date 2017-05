Depuis quelques semaines, le PSG cherche à tout prix à recruter un directeur sportif. Deux noms reviennent avec insistance, celui d’Andrea Berta, actuellement à l’Atlético Madrid et d’Antero Henrique en poste au FC Porto. Le premier choix se portait clairement sur l’Italien avec une énorme proposition à la clé : AS évoquait ce samedi un salaire de 14 M€ par an. Le club parisien n’est pas le seul sur les rangs car l’Inter Milan et Manchester United sont aussi sur le coup.

Évidemment, la proximité de Berta avec Simeone avait également de quoi séduire, d’autant que l’Argentin n’a plus qu’un an de contrat avec les Colchoneros. L’idée de le voir débarquer dans la capitale française n’avait rien d’improbable à la fin de son bail. Seulement, l’argent n’aurait pas suffi. D’après Sky Sport Italia, le directeur sportif de l’Atlético aurait refusé l’offre astronomique du PSG pour rester à Madrid et profiter du nouveau virage entrepris par le club avec le Wanda Metropolitano qui sera ouvert en début de saison prochaine.

Le PSG serait donc toujours en quête d’un directeur sportif pour cet été, même si L’Équipe indique qu’un entretien décisif entre Berta et la direction madrilène doit avoir lieu aujourd’hui et qu’une réponse définitive accouchera de cette réunion. Au cas où l’information se vérifierait, Antero Henrique apparaîtrait comme la nouvelle solution numéro 1 au poste. Depuis le départ de Leonardo à l’été 2013, le PSG n’a plus de directeur sportif et la politique du club laisse parfois à désirer, notamment dans sa capacité à convaincre et à recruter des joueurs de gros standing. Les arrivées de Kluivert et d’Olivier Létang, déjà parti, n’ont pas réglé cette situation.