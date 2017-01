Rappelez-vous, quand Vincent Labrune avait enfin accédé au trône de président de l’OM, il déclarait vouloir remettre de l’ordre dans les transferts, en achetant au meilleur prix et en vendant au prix fort. Il a surtout réussi à dégraisser efficacement l’effectif quand le club phocéen avait besoin de liquidités. Avec Frank McCourt aux commandes et Jacques-Henri Eyraud à l’exécution, c’est bien plus dans le sens des arrivées que l’OM se distingue. Et ce dès ce mercato hivernal.

Mine de rien, en arrachant Dimitri Payet à West Ham pour 25 M£ soit 29,3 M€, l’OM a battu son record de transfert le plus élevé, doublant celui de Lucho Gonzalez en 2009 en provenance de Porto (pour 19 M€). À l’époque, il y avait quasiment carte blanche donnée à Didier Deschamps pour bâtir une équipe capable de jouer le titre. La donne semble la même pour Rudi Garcia, qui visera le podium dès la saison prochaine, avec sûrement de nouveaux renforts de poids.

En attendant de découvrir de futurs achats de plusieurs dizaines de millions d’euros, voici le Top 10 des plus gros transferts réalisés par l’OM jusque-là. Derrière Payet et Lucho Gonzalez, on retrouve le duo d’attaquants recruté en 2010, André-Pierre Gignac et Loïc Rémy. Derrière, 5 joueurs ont été pris au même tarif de 12 M€ tandis que Stéphane Dalmat clôt ce classement.

Le top 10 des plus gros transfert réalisés par l’OM :

1 Dimitri Payet (de West Ham à l’OM, 2017) : 29,3M€

2 Lucho Gonzalez (de Porto à l’OM, 2009) : 19 M€

3 André-Pierre Gignac (de Toulouse à l’OM, 2010) : 16 M€

4 Loïc Rémy (de Nice à l’OM, 2010) : 15 M€

5 Hatem Ben Arfa (de l’OL à l’OM, 2008) : 12 M€

5 Daniel Van Buyten (du Standard de Liège à l’OM, 2001) : 12 M€

5 Stéphane Mbia (de Rennes à l’OM, 2009) : 12 M€

5 Florian Thauvin (de Lille à Marseille, 2013) : 12 M€

5 Morgan Sanson (de Montpellier à l’OM, 2017) : 12 M€

10 Stéphane Dalmat (de Lens à l’OM, 1999) : 10,5 M€