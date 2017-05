Si le Paris Saint-Germain recherche avant tout à enrôler des recrues au nom clinquant, l’AS Monaco privilégie de son côté l’arrivée de talents prometteurs, pas forcément très connus. Dernièrement, le club de la Principauté s’est d’ailleurs activé en ce sens dans le dossier Jordy Gaspar. A seulement 20 ans, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas signé de premier contrat professionnel et avait laissé entendre qu’il pourrait poursuivre sa carrière ailleurs qu’au Parc OL, faute de temps de jeu conséquent (2 apparitions en Ligue 1 cette saison).

« Maintenant, je ne me dis pas que ça doit forcément passer par l’OL. Ça peut aussi se faire ailleurs. Je me sens bien ici, c’est chez moi. On va privilégier la maison, mais il faut s’attendre à tout. Si l’étranger me fait peur ? Ah non, ça ne me fait pas peur. » Des propos qui ne sont donc pas tombés dans l’oreille d’un sourd, puisque Monaco, qui n’est pas la seule formation de L1 à courtiser le Gone, serait aujourd’hui bien placé pour s’attacher les services du natif de Saint-Etienne. Un coup dur face auquel l’OL pourrait prendre sa revanche si l’on en croit les informations de L’Equipe.

Mbock veut suivre les pas de Mbappé

Le quotidien nous apprend en effet que les dirigeants rhodaniens comptent rendre la pareille à l’ASM en lui chipant à leur tour une jeune pépite. Il s’agit de l’attaquant Jason Mbock. Âgé de 17 ans, ce dernier arrive en fin de contrat et la direction asémiste peine à le convaincre de signer un nouveau bail. Une aubaine pour Lyon qui veut sauter sur l’occasion. Après avoir laissé filer Anthony Martial et peut-être Jordy Gaspar, les septuples champions de France vont-ils prendre leur revanche ? Pour rappel, FM vous avait dressé le portrait du jeune Monégasque il y a un an, lorsque ce dernier rêvait déjà de suivre les pas d’un certain... Kylian Mbappé.

« Mon objectif est d’obtenir un contrat professionnel le plus rapidement et de gratter un maximum de temps de jeu. (...) Je suis un joueur qui a une bonne vitesse, une bonne frappe de balle, de la qualité technique. Je dois travailler dans la détermination face au but, l’efficacité et mon jeu dos au but. Je peux évoluer à tous les postes de l’attaque, mais je préfère jouer neuf et demi », nous avait-il déclaré. Prometteur, Mbock avait à l’époque éveillé l’intérêt de grands d’Europe tels que l’AS Roma et Manchester City. Si l’OL parvient donc à l’attirer dans ses filets, les Gones réaliseraient une belle affaire.