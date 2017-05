Nice va encore être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato dans l’Hexagone. Malgré une très belle saison, plusieurs départs sont à prévoir. Si Lucien Favre, courtisé par le Borussia Dortmund va rester chez les Aiglons, certains éléments ne seront pas retenus à commencer par le capitaine Paul Baysse. Le défenseur a annoncé la nouvelle après la défaite de dimanche face à l’OM. « Ma situation est comme ça. Je n’ai pas senti chez les dirigeants l’envie de continuer avec moi, ça fait partie du foot. Je serai à fond jusqu’au bout. J’avais donné ma priorité à Nice, on passe à autre chose, je suis ouvert à tous les projets. On ne va pas remuer le couteau... ». Ricardo Pereira (prêté par le FC Porto), Younès Belhanda (prêté par le Dynamo Kiev) ou encore Mario Balotelli, qui n’avait signé qu’un contrat d’une année, ne devraient pas rester non plus. Jean-Michaël Seri a aussi de fortes chances de bouger lui qui est dans le viseur du Barça et du PSG.

Mais la cellule de recrutement niçoise est déjà sur le pied de guerre. Nice-Matin dresse ce mardi la liste des pistes explorées par les Azuréens. Comme chaque année, l’OGCN veut faire un coup. Et ce coup pourrait être Hatem Ben Arfa. Après une belle saison chez les Aiglons, le talentueux gaucher a pris la direction du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, son aventure dans la capitale est un échec. Ainsi, Nice suivrait sa situation de près. D’autant que Lucien Favre est très intéressé par son profil. Mais ce dossier sera beaucoup plus compliqué à régler pour le club français cette fois-ci. La première fois, HBA était arrivé libre. Cette fois-ci, cela coûterait un peu plus cher. Le président Jean-Pierre Rivère est sceptique, « Il y a 5% de chances que ça se fasse. Je pense qu’il restera à Paris, car il a de la fierté. Il va s’accrocher jusqu’au bout à son rêve ».

Plusieurs éléments sont pistés en France

Autre joueur apprécié par les Aiglons : Ryad Boudebouz. L’Algérien aurait été proposé à Nice, lui qui réalise une excellente saison d’un point de vue individuel à Montpellier (11 buts et 8 passes décisives). Mais là encore, plusieurs problèmes pour les pensionnaires de l’Allianz Riviera. France Football a révélé que le club de la Paillade réclamerait 15 millions d’euros pour son maestro. Nice-Matin parle plutôt d’un prix compris ente 8 et 10 millions d’euros. Une somme élevée. Mais ce n’est pas tout puisque plusieurs clubs se sont positionnés. Cet hiver, nous vous avions parlé d’un intérêt de Newcastle. Ces derniers mois, la Lazio Rome, Southampton, West Bromwich Albion, West Ham et même l’Olympique de Marseille ont été cités parmi ses courtisans. Un dossier compliqué.

Toujours au milieu de terrain, le nom de Carlos Eduardo revient souvent. Nous vous en parlions déjà cet hiver. Le joueur d’Al Hilal a laissé un bon souvenir à Nice. Cet hiver, nous vous avions aussi parlé de la piste menant à Benjamin Bourigeaud. Une piste que Nice-Matin confirme. RMC, de son côté, cite le nom de Pierre Lees-Melou (Dijon). Offensivement, le club entraîné par Favre aurait déjà plusieurs noms en tête. Le premier est celui d’Allan Saint-Maximin. En prêt cette saison à Bastia, le joueur qui est la propriété de Monaco a tapé dans l’œil du technicien suisse. Selon le média régional, son punch aurait plu à Lucien Favre. Le jeune ailier du FC Metz, Ismaïla Sarr, serait aussi sur les tablettes de l’OGCN. La saison n’est pas encore terminée mais le mercato a d’ores et déjà commencé en Côte d’Azur !