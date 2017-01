Ce lundi 30 janvier, le Paris Saint-Germain a présenté ses trois recrues hivernales. Giovani Lo Celso a été le premier à se présenter face aux médias dans l’auditorium du Parc des Princes. Puis, Gonçalo Guedes, débarqué quelques jours plus tôt en provenance du Benfica Lisbonne, et Julian Draxler ont répondu aux questions des nombreux journalistes présents pour l’occasion. Les trois nouveaux visages du PSG étaient accompagnés de Patrick Kluivert.

Le directeur du football s’est félicité du mercato mené par les pensionnaires du Parc des Princes. Le club de la capitale a misé sur de jeunes talents comme l’a rappelé le Hollandais : « C’est important, je pense que nous devons voir dans le futur. Nous avons des joueurs avec beaucoup de talent, et très jeunes. Nous construisons une équipe très forte, qui connaît le style et la vision du Paris Saint Germain ». S’il s’est montré bavard au sujet des trois joueurs, il l’a été beaucoup moins au moment de parler de l’aspect financier de ces transferts.

Kluivert évoque les départs probables

« Le PSG a payé cher, mais ces joueurs le méritent. Le plus important était de prendre les bons éléments pour améliorer l’équipe (...) Le montant total des 3 recrues ? C’est beaucoup d’argent (rires)... C’est cher pour le club. Tout le monde pense que le Paris Saint-Germain a beaucoup d’argent, mais nous devons quand même prendre le joueur juste, qui peut apporter un plus à l’équipe ». D’après les diverses informations sorties à ce sujet, cela s’élèverait à 76 millions d’euros hors bonus. Dans le détail, 10 millions d’euros pour Lo Celso, 30 millions d’euros pour Guedes et 36 millions pour Draxler.

D’autres recrues pourraient-elles encore pointer le bout de leurs nez d’ici demain soir minuit ? Patrick Kluivert a la réponse : « Les arrivées ? Non, c’est terminé. Jesé est encore là mais ça peut évoluer dans les prochaines 24 heures. Pour l’instant rien ne bouge chez les jeunes ». Concernant Jesé Rodriguez, son départ n’est qu’une question d’heures puisque Las Palmas et le PSG ont trouvé un accord pour un prêt. Potentiellement sur le départ, Jean-Kévin Augustin, Lorenzo Callegari ou encore Alec Georgen pourraient donc finir la saison au PSG. Ils seront définitivement fixés dans 24 heures !