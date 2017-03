À l’image de Kylian Mbappé (18 ans), dont les débuts professionnels émerveillent l’Europe entière, l’AS Monaco est sur toutes les lèvres en France et sur le Vieux continent. Il faut dire que, pour l’heure, les pensionnaires de Louis II réalisent un parcours sans faute. Leaders de Ligue 1, avec une attaque de feu, les partenaires de Danijel Subasic sont toujours en course en Ligue des Champions (ils ont été défaits en 8e de finale aller à Manchester, contre City sur le score de 5-3), en Coupe de France (ils affronteront Lille en quarts) et disputeront la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris SG en avril.

Une saison de rêve, d’autant qu’aux résultats, l’équipe monégasque ajoute la manière et le spectacle. Un homme récolte les fruits de ces performances XXL : Leonardo Jardim. Pointé du doigt il y a quelques mois encore pour son football jugé trop rigoriste et parfois défensif, le technicien lusitanien prend une revanche éclatante. Il est parvenu à relancer son équipe en faisant des choix forts et en redonnant confiance à des éléments comme Radamel Falcao. Mieux, le Portugais, arrivé sur le Rocher à l’été 2014, voit se pencher sur lui des formations d’un calibre encore plus important que l’ASM.

Quatre cadors aiment son profil

Le Corriere dello Sport, qui réalise ce vendredi un enquête sur les possibles changements sur les principaux banc européens cet été, assure ainsi que l’entraîneur des Rouge-et-Blanc figurent sur les short-lists de plusieurs cadors. On savait déjà que la Juventus Turin appréciait son profil et c’est toujours le cas, d’autant que Massimiliano Allegri n’est pas certain de rester en poste. Mais on apprend désormais que l’Atlético Madrid songerait sérieusement à lui en cas de départ de Diego Simeone. En Espagne toujours, le FC Barcelone, qui prépare la succession de Luis Enrique, penserait également à lui.

Son football offensif a certainement dû plaire à Robert Fernandez, secrétaire technique du Barça, féru de football français. Les Blaugranas ne sont pas les seuls sur la liste d’attente. Arsenal, qui attend de savoir de quoi sera fait l’avenir d’Arsène Wenger, a également couché son nom sur ses tablettes. Les Gunners se souviennent de lui depuis le 8e de finale de Ligue des Champions en 2014/15 (1-3, 0-2). La cote de Leonardo Jardim est au plus haut. Monaco, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2019, peut se préparer à un été agité, pour ses joueurs comme pour son entraîneur.