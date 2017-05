Il n’a que 18 ans, mais il a mis tous les grands d’Europe à ses pieds. Véritable sensation du football français et de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit une ascension fulgurante. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison, le jeune attaquant asémiste a également découvert la Ligue des Champions. Et dans les deux cas, il a réussi à impressionner tout son monde. En championnat, Mbappé a inscrit 14 réalisations en 26 matches, rien que ça. Et sur la scène européenne ?

Le Monégasque a marqué 6 buts, et pas n’importe quand, puisqu’il les a tous inscrits à partir des huitièmes de finale (2 contre Manchester City, 3 face au Borussia Dortmund, et 1 contre la Juventus. Mieux, Mbappé s’est offert un record, celui de devenir le plus jeune joueur à trouver le chemin des filets en demi-finale. Bref, autant d’éloges qui font du numéro 29 de l’ASM l’un des talents les plus convoités. Un constat bien réel qui aurait même poussé certains agents influents à tout faire pour le récupérer dans le but, selon la presse espagnole, de le placer au Real Madrid.

Un titre et puis s’en va ?

Après sa première année en Ligue 1, Mbappé pliera-t-il donc bagage ou voudra-t-il rester une saison supplémentaire pour confirmer ? Interrogé en zone mixte, l’international tricolore a répondu. « Je l’attendais celle-là (rires). Comme je l’ai dit, il reste deux, trois matches. Je suis resté concentré toute la saison. Il reste trois matches à assurer et après j’aurai deux mois et demi pour savoir ce que je vais faire. » Une réponse évasive qu’il a également donnée au micro d’Infosport+.

« Le mercato estival est long, je vais avoir le temps de penser à mon avenir. Ce club m’a accordé toute sa confiance, je dois au moins lui rendre un titre. » Homme d’honneur, Mbappé veut donc triompher avec la formation princière. Mais pas de quoi garantir un avenir à long terme pour autant sur le Rocher. Bien parti pour être sacré champion de France cette saison avec l’ASM, Kylian Mbappé offrira-t-il le trophée Hexagoal à son club en guise d’adieu ? Le mystère reste entier.