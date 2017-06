L’AS Monaco se prépare à un été agité. Bernardo Silva a déjà signé pour environ 50 millions d’euros à Manchester City. Il devrait être suivi assez rapidement par Benjamin Mendy. La presse anglaise parle d’une offre de 46 millions d’euros pour le latéral gauche. Tiémoué Bakayoko lui se rapproche de jour en jour de Chelsea comme nous vous l’avons révélé hier. Fabinho est lui dans le viseur de Manchester United. Si une fuite des talents se profile, l’ASM pourra néanmoins compter sur Falcao.

Revenu sur le Rocher cette saison après une expérience compliquée en Angleterre à Manchester United et à Chelsea, le Tigre a retrouvé des sensations cette saison. Il a enchaîné les buts notamment en Ligue 1 où il a trouvé le chemin des filets à 21 reprises (30 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Un bel exercice qui a poussé le club de la Principauté à lui faire confiance et a étendre son bail alors que son nom circulait en Chine. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son capitaine et de son meilleur buteur (21 buts en L1) jusqu’en 2020 », a annoncé le club sur son site officiel.

L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @FALCAO jusqu'en 2020 ! #Falcao2020 pic.twitter.com/NLfWjtfC2B — CHAMPIONS (@AS_Monaco) 1 juin 2017

Une bonne nouvelle pour le joueur qui a confié. « Je suis heureux de poursuivre mon aventure à l’AS Monaco. Après cette saison incroyable où j’ai retrouvé toutes mes sensations, je n’avais qu’une envie : prolonger cette belle histoire ! Je suis persuadé que ce projet sera tout aussi excitant la saison prochaine avec l’envie de viser le meilleur... ». Vadim Vasilyev (vice-président) s’est aussi réjoui : « Je suis très heureux de cette prolongation de Falcao. J’ai toujours dit qu’il fait parti des meilleurs attaquants dans le football mondial et cette saison il a prouvé que son talent est intact. C’est une satisfaction de le conserver en tant que buteur et leader de notre équipe. Après cette saison exceptionnelle, cela démontre une nouvelle fois toute notre ambition pour le futur ». Si les jeunes talents fuient le Rocher, Falcao lui a décidé de continuer l’aventure.