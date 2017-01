Tout est parti d’un post sur Instagram de Clément Grenier ce mercredi matin. « MERCI pour tout mon Gueïd... je suis fier d’avoir pu jouer avec toi... je te souhaite le meilleur pour la suite ». Un message posté après que Gueïda Fofana ait annoncé sa retraite au vestiaire lyonnais d’après nos informations. Quelques minutes plus tard, l’Olympique Lyonnais a officialisé la nouvelle en publiant une interview du milieu de terrain. Les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Son ancien coéquipier en sélection tricolore chez les jeunes Chris Mavinga a publié le message suivant : « Merci a l’homme qui mettait des coups de pression sur le terrain, un vrai leader, un vrai Capitaine ! Merci Gueida Fofana .. force à toi !! » Le footballeur âgé de 25 ans a pris une décision difficile lui qui n’a pas été épargné par les pépins physiques ces dernières saisons (cheville). Il n’a plus joué de match officiel depuis le 16 avril 2016 avec la CFA de l’OL face au Puy (victoire 1-0).

MERCI pour tout mon Gueïd... je suis fier d'avoir pu jouer avec toi... je te souhaite le meilleur pour la suite... #ungrandhomme #merciFof pic.twitter.com/Y8NIJ4zZGJ — GRENIER Clément (@clemgrenier) 18 janvier 2017

L’ancien Havrais a expliqué son choix dans un entretien publié sur le site officiel des Gones : « Après mon dernier match contre Grenoble, ma cheville a de nouveau été très douloureuse. J’ai laissé l’inflammation se résorber puis j’ai suivi un nouveau protocole après l’été. J’ai laissé le temps au temps pour essayer que ma cheville se régénère. J’ai vraiment tout essayé mais aujourd’hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n’est plus possible. L’état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football ».Une décision définitive comme il l’a assuré :« Oui, j’ai tout essayé. J’ai eu plusieurs interventions, fait tous les efforts possibles, pris tout le temps nécessaire mais le bilan est là. C’est un terrible constat mais j’ai été déclaré inapte à la pratique du football ».

Fofana pense à sa reconversion

Présenté comme un grand espoir, Gueïda Fofana va donc démarrer une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui ne sera pas très loin des terrains. En mai 2015, Jean-Michel Aulas lui avait ouvert la porte à une reconversion au sein du club olympien. « Je vois bien Fofana dans l’organigramme du club, mais pas en tant que joueur ». Une proposition qui a fait son chemin dans l’esprit du joueur : « Il faut toujours regarder devant soi, et encore plus quand on rencontre des difficultés. Après avoir été déclaré inapte, j’ai rencontré le président Aulas. Il m’a expliqué qu’il voulait me garder au club, en dehors du domaine sportif. Je vais prendre le temps de réfléchir car j’ai déjà eu plusieurs propositions, dans et en dehors du football mais je pense que je choisirai de rester à l’OL. J’ai aimé les propos et le projet de Jean-Michel Aulas. Je vais me décider très rapidement ».

Il poursuit : « Je vais d’abord prendre ma décision. Je pourrais ensuite voir pour ma formation et on en reparlera après. Pour l’instant, je dois surmonter cette inaptitude et ne regarder que devant moi. Je remercie le président, les supporters de l’OL, le club dans son ensemble, et tout ceux qui n’ont jamais cessé de me soutenir. Bonne année à tous. À bientôt quand je serai prêt pour aborder mon futur à l’OL ». Ses crampons définitivement raccrochés, le guerrier Gueïda Fofana va pouvoir se lancer dans une nouvelle carrière. L’avenir lui appartient !