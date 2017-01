L’Olympique Lyonnais accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche, au Parc OL. Mais ce qui occupe l’actualité lyonnaise, c’est surtout l’arrivée, encore à valider officiellement, de Memphis Depay (22 ans, Manchester United). Bruno Genesio a évidemment été amené à parler de ce transfert en cours en conférence de presse du côté du Groupama OL Training Center. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach rhodanien ne boude pas son plaisir d’accueillir l’attaquant néerlandais. « C’est un joueur qui a un potentiel offensif très intéressant, il est très bon en un contre un grâce à sa technique. C’est un jeune joueur qui a montré très tôt des qualités. Il s’inscrit dans le profil de notre équipe. Le relancer après une période difficile est un challenge intéressant », a-t-il confié, soulignant aussi la qualité de ses coups de pied arrêtés.

« C’est une arme supplémentaire. Il tire très bien les coups de pied arrêtés, qui sont une arme importante dans le football moderne », a-t-il glissé, évoquant ensuite son utilisation. « C’est à gauche qu’il est le plus performant, je vais avoir une discussion avec lui pour savoir où il peut jouer ailleurs. Mais il est plus à l’aise à gauche, où il peut rentrer pour frapper et trouver des angles de passes. En plus, il est à l’aise aussi du gauche », a-t-il lancé. Séduit par le profil technique de sa future recrue, le technicien des Gones est également convaincu par la personnalité et le discours de l’international oranje. « Notre premier contact a été très bon, j’ai encore échangé avec lui hier soir, on rentrera dans les détails dès son arrivée officielle », a-t-il apprécié, avant de poursuivre.

Présent dès dimanche ?

« Il est revanchard, je l’ai ressenti lors du premier entretien, j’ai senti qu’il voulait se relancer après un parcours qui n’était pas celui qu’il voulait emprunter. C’est important pour nous », a-t-il indiqué, croisant les doigts pour pouvoir l’utiliser contre l’OM dimanche. « Je l’espère, on verra dans la journée. L’idéal, ce serait que le contrat puisse être signé dans la journée, pour qu’il puisse s’entraîner avec nous et qu’il puisse postuler pour dimanche. S’il est qualifié, il sera dans le groupe pour dimanche. Il reste quelques détails sur la rédaction des accords entre les deux clubs. J’ai bon espoir. Je sais que tout le monde travaille beaucoup sur le dossier. J’ai bon espoir de pouvoir l’aligner dimanche », a-t-il glissé avant de poursuivre, le sourire aux lèvres.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va signer, il reste des détails à régler pour qu’il puisse s’entraîner et jouer. Il n’a pas encore passé de visite médicale », a-t-il avancé. Le coach lyonnais a ensuite avoué que cette arrivée emballait tout son monde en interne. « Il y a une effervescence dans le groupe autour de cette arrivée en positif, quand un grand joueur arrive, c’est positif. On a besoin de concurrence, de qualité et de quantité », a-t-il conclu. Qu’on se le dise, l’OL tout entier, enthousiaste comme rarement, attend Memphis Depay de pied ferme.