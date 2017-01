« Pour Evra, c’est un choix consensuel. Il veut évaluer les choses et la semaine prochaine (la deuxième de janvier, ndlr), nous connaîtrons sa destination. En cas de départ, nous trouverons des solutions au sein de notre effectif. En cas de départ, Asamoah peut jouer latéral. » Le 9 janvier dernier, le directeur sportif de la Juventus, Beppe Marotta, laissait clairement entendre qu’un départ de Patrice Evra était plus que possible. À 35 ans et après deux ans et demi passés dans le Piémont, le latéral français veut changer d’air.

Avec seulement trois titularisations en six apparitions en Serie A, l’international tricolore, qui avait fait son retour en bleu en novembre dernier, ne veut pas se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe, et ce, malgré son âge. Libre de tout contrat en juin prochain, Evra ne sera pas retenu par une Vieille Dame prête à le libérer dès cet hiver pour service rendu. Une tendance qui n’a pas échappé à plusieurs clubs tels que Manchester United, Crystal Palace, Valence ou encore Schalke 04, tous venus manifester leur intérêt.

Evra fan d’Aulas

Mais selon L’Équipe, une équipe rêve de griller la politesse à tout ce beau monde : l’Olympique Lyonnais ! Tout heureux d’avoir recruté Memphis Depay, le président Aulas a l’intention de poursuivre son mercato hivernal en s’adjugeant les services d’une autre recrue de renom, qui est également un joueur d’expérience et un leader de vestiaire. Un intérêt qui n’est toutefois pas surprenant au vu de l’admiration que porte le Bianconero pour le patron de l’OL. « Je suis très heureux chaque fois que je reviens dans mon pays et surtout à Lyon. Je suis un grand fan du président et de tout ce qu’il a réussi. Ils l’ont critiqué, mais il a réussi énormément de choses. Je n’aime pas parler des joueurs des autres équipes et je préfère parler de Jean-Michel Aulas. Je suis pressé de le voir », déclarait Evra en octobre dernier.

Si les deux parties semblent donc faites pour s’entendre, Lyon peut également se montrer optimiste vis-à-vis de la Juve. En effet, si les Anglais de Crystal Palace sont pour le moment en pôle dans ce dossier, le quotidien sportif précise que les négociations entre l’OL et la Vieille Dame au sujet d’un futur transfert de Corentin Tolisso pourrait jouer en faveur des Gones dans leurs relations avec les Turinois. En clair, JMA serait disposé à verser une petite somme d’argent pour racheter les derniers mois de contrat d’Evra et convaincre ainsi la Juve de faire place nette aux Rhodaniens. Encore faut-il que Bruno Genesio valide ce choix, L’Équipe indiquant que JMA doit valider cette piste avec son entraîneur avant de passer concrètement à l’action.