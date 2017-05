Voilà, c’est fini... L’Olympique Lyonnais a dit adieu à la Ligue Europa ce jeudi soir, malgré une victoire 3-1 sur l’Ajax en demi-finale retour. Les Gones ont tout tenté, mais ont traîné comme un boulet le non-match rendu à l’aller (défaite 4-1). Cette élimination, avec les honneurs au regard du match retour, peut cependant marquer la fin d’une ère. Car après Samuel Umtiti l’été dernier, ils pourraient être plus nombreux à s’en aller dans les semaines et mois à venir.

Ce n’est un secret pour personne, Alexandre Lacazette a des touches un peu partout en Europe (Atlético, Dortmund), et Corentin Tolisso a lui aussi une cote folle (Juventus Turin, Inter Milan, Manchester City). Un duo majeur qui pourrait donc prendre la tangente, quand des éléments comme Nabil Fekir et Maxime Gonalons se posent des questions quant à leur avenir entre Rhône et Saône, tandis que Jordan Ferri (en manque de temps de jeu) et Rachid Ghezzal (fin de contrat) sont d’autres candidats sérieux au départ.

L’OL refuse de croire à un exode massif

Dès lors, une question se pose : n’est-on pas en train d’assister à la fin d’une génération, la fin d’une époque marquée par une colonne vertébrale 100% Gone qui a permis à l’OL de retrouver le podium de Ligue 1 et de réaliser quelques matches marquants en Coupe d’Europe ? La question est légitime, même si Anthony Lopes refuse d’imaginer pareil scénario : « Pas du tout ! On est loin de cette idée », assure le portier, quand Bruno Genesio apporte lui une réponse plus mesurée : « Il faudra attendre la fin de saison, il faut se concentrer sur le championnat et assurer la quatrième place. Ensuite il sera le temps de faire le point », explique l’entraîneur en zone mixte.

Mais Jean-Michel Aulas est lui un brin plus loquace, et dessine les contours du futur OL : « Rachid peut partir puisqu’il est en fin de contrat. Pour Corentin et Alexandre, sous contrats, il faudra que l’on soit tous d’accord. C’est-à-dire avoir un club ayant la capacité de pouvoir les acheter car ce sont deux des meilleurs joueurs européens, et qu’ils aient envie de rejoindre l’un de ces clubs. Mais pour l’instant, on n’en est pas là », précise-t-il, avant de tendre la main à la nouvelle vague lyonnaise : « Il y a une belle génération de jeunes qui n’a pas assez joué si l’on se fie aux supporters. Cette génération du centre de formation viendra compléter et l’OL sera très ambitieux l’année prochaine ». Une génération en chasse une autre.